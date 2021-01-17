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Ekonomi Türkiye’nin enerji talebinde en hızlı artış elektrikte olacak
Ekonomi

Türkiye’nin enerji talebinde en hızlı artış elektrikte olacak

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Bora Şekip Güray, Türkiye’de enerji türleri arasında en hızlı talep artışının elektrikte görüleceğini belirterek, “Elektriğin enerji talebi içerisindeki payının 2040’ta yüzde 30’a çıkacağını öngörüyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 13:55:00 -
Türkiye’nin enerji talebinde en hızlı artış elektrikte olacak

Güray, Türkiye’de enerji tüketiminin genç nüfus, gelişen sanayi ve elektrifikasyonun yaygınlaşması gibi parametrelerin etkisiyle büyümeye devam edeceğini söyledi. Bu kapsamda, Türkiye’nin dünyada en hızlı büyüyen enerji piyasalarından olacağına işaret eden Güray, bu büyümenin sürdürülebilir olması için piyasaya yatırım çekmeye devam etmek gerektiğini dile getirdi. Güray, IICEC’in hazırladığı Türkiye Enerji Görünümü raporuna göre, Türkiye’nin nihai enerji tüketimi içerisinde elektriğin payının yüzde 20 olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: “Türkiye’nin nihai enerji talebi önümüzdeki 20 yılda yaklaşık yüzde 40 artış gösterirken, elektrik talebi bunun iki katı büyüyecek. Bu artışla, elektriğin nihai enerji talebi içerisindeki payının 2040’ta yüzde 30’a çıkacağını öngörüyoruz. Böylece, enerji türleri içerisinde en hızlı elektrik talebi büyüyecek. Dolayısıyla, elektrik yatırımlarının şebekenin önceliklendirilerek sürdürülmesi ve özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık verilmesi önem taşıyor. Çalışmalarımıza göre, rüzgar ve güneş elektrik üretiminde yüzde 11 civarında paya sahip. Bu oranın 2040’ta yüzde 36’ya çıkacağını öngörüyoruz. Yani, Türkiye’nin elektriğinin üçte birden fazlası sadece rüzgar ve güneşten karşılanacak. Hidroelektrik, jeotermal enerji ve biyokütleyi de hesaba aldığımızda bu oran yüzde 60’a çıkıyor. Yenilenebilir enerjinin payının artması ithal kaynak kullanımını azaltmamız ve bu teknolojileri yerlileştirmemiz açısından çok kritik. 2040’a kadar elektrik sektöründeki yatırım ihtiyacının ise yıllık 8 milyar dolar seviyesinde olduğunu hesaplıyoruz.”

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