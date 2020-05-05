‘Türkiye’nin Enerji Stratejisi’ bu kitapta

Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Özdemir’in, “Enerji yatırımlarına önem veren ülkeler ancak aydınlık yarınlara ulaşabilir” mottosuyla hazırladığı bu eser; enerji arz güvenliğinin Türkiye için ne kadar önemli olduğuna değinirken, mevcut kaynakların verimli kullanılması ve dışa bağımlılığın azaltılması için Türkiye’nin hangi stratejik hamleler yapması gerektiğine detaylı olarak mercek tutuyor. Prof. Yüksel Özdemir’in kaleminden çıkan “Türkiye’nin Enerji Stratejisi” kitabında; yenilenebilir, fosil ve çekirdek enerji kaynaklarının ülkemizdeki mevcut durumu dünya geneli ile karşılaştırılıyor, kullanıldıkları alanlar detaylı bir biçimde inceleniyor ve Türkiye’de enerji kaynağı potansiyellerinden; petrol, doğalgaz, kömür, linyit, kaya gazı, nükleer, jeotermal ve biyogaz üzerinde odaklanıyor. Ayrıca ülkemizde yoğun rezervleri bulunan bor madeninin enerji kaynağı olarak kullanılmasının kritik ayrıntıları, bu eserde yer alıyor. Nobel Akademik Yayıncılık’tan çıkan “Türkiye’nin Enerji Stratejisi” isimli bu başucu eser, 290 sayfalık hacmiyle satış raflarındaki yerini almış durumda.