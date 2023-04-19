Cem Yılmaz'a, Şahan'a tokat gibi sözler: Türkiye'nin en zenginleri 'açım' diyor!
Sosyal medyada bir vatandaşın "Türkiye'nin en zenginleri 'açım' diyor!" ifadelerini kullandığı video, günün en çok izlenilenleri arasına girdi.
Bir sosyal medya kanalının sokak röportajına katılan vatandaşın söyledikleri günün en çok izlenilenleri arasına girdi.
"Türkiye'nin en zenginleri 'açım' diyor!" vatandaş, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz gibi isimlere dikkat çekerek, "ekonomik kriz" çığırtkanlarının gerçek yüzünü anlattı.
Vatandaşın söyledikleri günün en çok izlenilenleri arasına girdi.
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