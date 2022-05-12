Türkiye'nin en yoksul şehri belli oldu

TÜİK, 2021'deki araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin en yoksul şehirlerini açıkladı. Yoksulluk oranının en düşük olduğu şehirler dikkat çekerken listedeki birçok il 'sürpriz' olarak nitelendirildi. İşte TÜİK'in açıkladığı o rapor ve Türkiye'nin en yoksul şehirleri...

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Türkiye'nin en yoksul şehri Adana oldu. Yoksulluk oranının en yüksek olduğı şehirler ise %14.4 ile Adana, Mersin ve %13.7 ile Mardin, Batman, Şırnak, Ağrı, Kars, Siirt ve Ardahan oldu.

Bursa ve Eskişehir dikkat çekti

Göreli yoksulluk oranı en düşük İBBS 2. Düzey bölgeleri ise yüzde 2,2 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, yüzde 6,5 ile Bursa, Eskişehir, Bilecik ve yüzde 7,7 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis olarak hesaplandı.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2021 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı 2020'yi referans alıyor. Gelir hesaplamalarında, hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eş değer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülüyor.