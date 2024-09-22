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Siyaset Türkiye'nin en tehlikeli tarikatını açıkladılar
Siyaset

Türkiye'nin en tehlikeli tarikatını açıkladılar

Yeniakit Publisher
2024-09-22 10:13:00 - 2024-09-22 10:17:05
Türkiye'nin en tehlikeli tarikatını açıkladılar

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, “Ülkemizin gelişmesinin önündeki en büyük engel, CHP ve gerici Kemalizm tarikatıdır." dedi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, “Ülkemizin gelişmesinin önündeki en büyük engel, CHP ve gerici Kemalizm tarikatıdır." dedi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in “Medrese eğitimi gericiliktir” söylemine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında cevap verdi.

Dinç, CHP’li Yücel’e cevabında, “Ülkemizin gelişmesinin önündeki en büyük engel, CHP ve gerici Kemalizm tarikatıdır. Yıllarca uzaya uydu gönderdiniz de sakalımıza, sarığımıza, örtümüze ve medresemize mi takıldı? ‘Medrese eğitimine gericilik’ diyen zihniyet, bir tane Cezeri, Biruni ve Mimar Sinan yetiştirebilmiş mi?” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

hiç ata sevmez

seni canı gönülden tebrik ederim alkışlıyorum Kemalizm tarikatı bitmeden ülke rahata huzura ermez korktukları 5816 nolu yasayı kaldıracaksın neden korunuyor hep beraber görelim

TürkOğlu

helal olsun bir gün Milliyetçiyim Ümmetçiyim diyen birisi çıkıp cesaretle bu sözleri söylediğini gördünüz mü,, bir Millet vekilinin yeri,,, SALLA BAŞINI AL MAAŞININ YERİ DEĞİL,,,
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