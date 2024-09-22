Türkiye'nin en tehlikeli tarikatını açıkladılar
HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, “Ülkemizin gelişmesinin önündeki en büyük engel, CHP ve gerici Kemalizm tarikatıdır." dedi.
HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, “Ülkemizin gelişmesinin önündeki en büyük engel, CHP ve gerici Kemalizm tarikatıdır." dedi.
HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in “Medrese eğitimi gericiliktir” söylemine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında cevap verdi.
Dinç, CHP’li Yücel’e cevabında, “Ülkemizin gelişmesinin önündeki en büyük engel, CHP ve gerici Kemalizm tarikatıdır. Yıllarca uzaya uydu gönderdiniz de sakalımıza, sarığımıza, örtümüze ve medresemize mi takıldı? ‘Medrese eğitimine gericilik’ diyen zihniyet, bir tane Cezeri, Biruni ve Mimar Sinan yetiştirebilmiş mi?” ifadelerini kullandı.
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