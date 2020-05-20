  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Borsa güne yükselişle başladı

BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu

Bir ramazan ayının daha sonlarına doğru...

Metina bölgesinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
için kalan
Ekonomi

Türkiye’nin en kuzeyi Sinop’ta çeltik ekimi başladı

Türkiye’nin en kuzeyi olan Sinop’ta çeltik ekimine başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:32:29 -
Türkiye’nin en kuzeyi Sinop’ta çeltik ekimi başladı

Türkiye’nin en kuzeyi olan Sinop’ta çeltik ekimine başlandı.


Sinop’ta yüzlerce ailenin önemli bir gelir kaynağı olan çeltikte tohumlar suyla buluşuyor. Çeltik ekimine başlayan çiftçi Uğur Korkmaz, “Bugün çeltik ekiyoruz. Suyumuzu saldık, tohumlarımızı saçıyoruz. Bugün çeltik aşamasının ilk günü. Burası tam olarak Mertoğlu köyünün Karasuovası. Peşine de gübre ve ilacını vereceğiz. Toplam 15 dönüm tarlamız var. 15 dönüme de çeltik ekiyoruz. Bu yıla kadar verim iyiydi. Bu sene daha güzel olacak inşallah” dedi.


Türkiye’de pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Sinop’ta çeltik, köylünün de en büyük gelir kapısı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı