Türkiye'nin en keyif aldığı içecek: çay yerine meğer en çok Türkiye'de bu kahve tüketiliyor! Almandan önce bakın
Antioksidan içermesi nedeniyle sağlıklı içeceklerden biri olan kahve, doğru şekilde demlendiğinde birden fazla fayda sağlıyor.
Kahve, genellikle keyif amaçlı tercih edilen bir içecek olsa da aslında faydaları saymakla bitmiyor. Kahve, doğru teknikle demlendiğinde oldukça sağlıklı bir seçenek haline geliyor. Uzmanlar, günde içilen bir fincan sade kahvenin metabolizmayı hızlandırdığını, zihinsel yorgunluğu bitirdiğini belirtiyor.
Araştırmalar, en sağlıklı kahvenin taze kahve çekirdeklerinden yapılan filtre kahve olduğunu gösteriyor. Türkiye'de genellikle en çok tercih edilen kahve Türk kahvesi sanılsa da aslında gerçek çok başka. İşte son verilere göre Türkiye'de en çok tercih edilen beş kahve çeşidi...
1-LATTE
2-AMERICAN OMOCHA
3-FLAT WHITE
4-CARAMEL MACHIATO
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