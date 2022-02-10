Türkiye'nin en kapsamlı oyun geliştirici okulu başlıyor!

Türkiye'yi mobil oyun geliştirme alanında dünya çapında bir merkez yapma hedefiyle çalışan TOGO, mobil oyun endüstrisine nitelikli oyun geliştiricileri yetiştirmek için kolları sıvadı! Türkiye Oyun Geliştiricileri Okulu (TOGO) adıyla kurulan bu okulda öğretmen yok, sınıf yok, müfredat yok, ön koşul yok. Birbirinden öğrenme var, takım çalışması var, sürekli pratik yapma var.

Ekonomiye büyük katkı sağlayan endüstrilerden mobil oyun sektöründe ülkemizin oyun geliştirici açığını kapatmayı hedefleyen TOGO, 14 yaş ve üzeri ilgi duyan ve yeteneği olan herkesi bekliyor. Sürekli uygulama yapılacağı, çeşitli birikim paylaşımları ve tecrübe aktarımları ile harmanlanmış olan TOGO'da ayrıca 21. yüzyıl becerileri de adaylara aktarılacak. Dünyanın farklı ülkelerinden seçkin isimlerle buluşmalar yapılacak ve usta oyun geliştiricileri yetiştirilecek.

Mobil oyun sektörünün tüm detaylarını A'dan Z'ye öğretecek olan TOGO, sürekli pratik yaptırarak usta oyun geliştiricileri yetiştirmeyi hedefliyor. Başvurular 20 Şubat'a kadar devam edecek.

TOGO: Türkiye Oyun Geliştiricileri Okulu Siz de internet sitesinden hızlıca başvuru yapabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: https://togotr.com/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.