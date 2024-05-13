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Yerel Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu! İstanbul'un o ilçesi de sıralamada yer aldı
Yerel

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu! İstanbul'un o ilçesi de sıralamada yer aldı

Yeniakit Publisher
2024-05-13 21:58:00 -
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu! İstanbul'un o ilçesi de sıralamada yer aldı

TÜİK tarafından 2023 yılına ait nüfus verilerinin açıklanmasının ardından Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri de belli oldu. Listenin ilk sırasında İstanbul'un bir ilçe var. Bu ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı. İşte Türkiye'nin en büyük 10 ilçesi...

TÜİK tarafından 2023 yılına ait nüfus verilerinin açıklanmasının ardından Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri de belli oldu. İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi. 

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 2023 sonu itibarıyla 978 bini aşan nüfusuyla "Türkiye'nin en kalabalık ilçesi" olmaya devam ederken, bu özelliğiyle 57 ilin nüfusunu geçti.

İkinci sırada, 939 bin 497 nüfusuyla Gaziantep'in Şahinbey ilçesi yer aldı.

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