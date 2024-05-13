Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu! İstanbul'un o ilçesi de sıralamada yer aldı

Diğer sıralama ise şu şekilde devam etti: Bursa'nın Osmangazi ilçesi 885 bin 273, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 867 bin 193, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 792 bin 30, Adana'nın Seyhan ilçesi 787 bin 771, İstanbul'un Pendik ilçesi 743 bin 774, İstanbul'un Ümraniye ilçesi ise 723 bin 760.

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