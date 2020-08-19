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Ekonomi ‘Türkiye’nin En İyi İş Yeri’ TURKCELL
Ekonomi

‘Türkiye’nin En İyi İş Yeri’ TURKCELL

Turkcell, küresel danışmanlık şirketi Kincentric’in düzenlediği araştırmada, 2019 yılında ‘Türkiye’nin En İyi İş Yerleri’ arasında yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:00:00 -
‘Türkiye’nin En İyi İş Yeri’ TURKCELL

Kincentric’in bu yıl dünya genelinde 20’ncisini düzenlediği ‘2019 yılı En İyi İş Yerleri Programı’nda ‘Kincentric Türkiye - Best Employer’ ödülüne layık görülen şirket Türkcell oldu. Katılımcı şirketlerin bünyesindeki çalışanlar tarafından yapılan puanlamaların dikkate alındığı ve şirketlerin ‘Çalışan Bağlılığı’, ‘Bağlı Kılan Liderler’, ‘Çeviklik’ ve ‘Yetenek Odağı’ olmak üzere dört kategoride değerlendirildiği araştırmada Turkcell, telekom sektöründen ‘Türkiye’nin En İyi İş Yerleri’  değerlendirmesine katılan tek firma olarak yerini aldı.

Başarılı bir sınav verdik

Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, pandemi döneminde şirket olarak başarılı bir sınav verdiklerini söyledi. Demir, “Aldığımız ödül ve anket sonuçları; yönetim kurulumuzdan genel müdür ve genel müdür yardımcılarımıza, direktörlerimizden müdürlerimize kadar tüm yönetim takımımızın gösterdiği özen ve çaba ile bu zorlu sınavı Turkcell olarak başarılı bir şekilde verdiğimizi gösteriyor. Pandemi sürecinde günlük nabız anketleri ile tüm çalışanlarımızın durum, ihtiyaç ve dileklerini her an yakından takip ettik. Bu süreçte üst düzey yöneticilerimizden oluşan DOX (Digital Office Experience) komitemiz ve farklı ekiplerden oluşan alt komitemizin ortak çalışmasıyla, kararlarımızı tüm fonksiyonlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde aldık. Bu yoğun ve titiz çalışmamızın ödüle layık görülmesi ve araştırma sonuçlarına yansıması, başarımızı daha da anlamlı kılıyor” dedi.

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