Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketine 3,23 kat yatırım talebi geldi! Dünya devlerinin rotası değişiyor

Türkiye’nin en büyük restoran zincirlerinden Baydöner’in 15-16 Ağustos tarihleri arasından gerçekleşen talep toplama işlemi yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre, şirkete nominal halka arz büyüklüğü olan 18.000.000 TL’nin 3,23 katına denk gelen filtrelenmemiş 58.129.393 TL nominal değerli talep geldi.

2007’deki kuruluşundan bu yana Baydöner, Bursa İshakbey ve PidebyPide markaları ile toplamda 159 restorana ulaşarak Türkiye’nin en hızlı büyüyen restoran zinciri şirketlerinden biri haline gelen Baydöner Restoranları A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. tarafından oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla 21 TL sabit fiyatla halka arz edildi. ‘Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış’ yöntemiyle gerçekleşen halka arz, yerli ve yabancı yatırımcılardan büyük talep gördü.

Şirketin 18 milyon TL nominal değerli 18 milyon adet B grubu payın halka arzına, Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre, 3,23 kat filtrelenmemiş 58.129.393 TL nominal değerli talep geldi.

Baydöner’in halka arzında 1.262.310 adedi yurt içi bireysel yatırımcı, 1.851 adedi yurt dışı bireysel yatırımcı, 54 adedi yurt içi kurumsal yatırımcı olmak üzere toplamda 1.264.215 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

Baydöner tarafından yapılan açıklamada, “Bireysel ve kurumsal yatırıcılarımızın yüksek talebiyle başarılı bir halka arz gerçekleştirdik. Halihazırda güçlü bir finansal yapıya ulaşmış olan şirketimizin halka arz süreci ile marka değerinin daha da artacağına, yurt içinde ve yurt dışında daha büyük projelerle adından söz ettireceğine ve değerli iş ortaklarımızın katkılarıyla büyüme ivmesinde çarpan etkisi yakalayacağına eminiz. Tüm yatırımcılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Türkiye’nin bilinirliği en yüksek döner restoran zincirlerinden biri olan Baydöner; Türk damak tadının vazgeçilmez lezzetlerini yıllardır aynı lezzet ve kalite anlayışıyla konforlu restoranlarında sunuyor. 2021 yılında pandemi sınırlamalarının 1 Temmuz 2021 tarihi itibari ile kaldırılması neticesinde faaliyetlerine yılın ikinci yarısı tam kapasite başlayan Baydöner, 2021 yılında net satış gelirlerini bir önceki yıla göre %78 oranında artırarak 278 milyon 900 bin 205 TL’ye yükseltmişti. 2022 yılında net satış gelirini %198 artışla 830 milyon 644 bin 508 TL’ye çıkaran şirketin net karında ise %29 yükseliş kaydedilmişti. Şirket, 2022 Mart sonu 152 milyon 031 bin 886 TL, 2023 Mart sonu 284 milyon 641 bin 047 TL net satış gelirine ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %87 oranında büyümüştü.