Türkiye’nin en genç katılım bankasından Akit’e ziyaret

Türkiye’nin en genç katılım bankası konumunda olan Emlak Katılım Bankası, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Küçükçekmece’de bulunan merkez binasında gerçekleşen ziyarette, Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Aksu; Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ile görüştü.

Faizsiz bankacılığın önemine dikkat çekilen görüşmede, sektör ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Türkiye gündeminin de masaya yatırıldığı görüşmede, pek çok konu üzerine istişarelerde bulunuldu. Katılım bankasının kurumsal iletişim direktörlerinden Fatih Demircan ve Ahmet İkizoğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette, Reklam Genel Müdür Yardımcımız İsa Özgüller hazır bulundu. Ziyaretin ardından Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Aksu, İcra Kurulu Başkanımız Karahasanoğlu’na, Mülk Suresi’nin 2’inci ayetinin yer aldığı işlemeli bir tablo hediye etti. Karahasanoğlu ise ziyaret ve nazik hediyeden dolayı Emlak Katılım Bankası heyetine teşekkürlerini iletti.