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Gündem Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri açıklandı! Zirvede bakın neresi var
Gündem

Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri açıklandı! Zirvede bakın neresi var

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bünyesindeki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) yayınlandı. Rapora göre en gelişmiş ilçeler belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 13:17:00 -
Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri açıklandı! Zirvede bakın neresi var

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bünyesindeki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) yayınlandı. Rapora göre en gelişmiş ilçeler belli oldu.

Politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki  illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarından son olarak Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri tespit edildi.

İşte Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri...

 

30. Denizli / Merkezefendi - 2,375

29. İstanbul / Zeytinburnu - 2,382

28. İstanbul / Bahçelievler - 2,423

27. Antalya / Konyaaltı - 2,465

26. İstanbul / Esenyurt - 2,479

25. Muğla / Bodrum - 2,483

24. İstanbul / Pendik - 2,485

23. İstanbul / Beylikdüzü - 2,503

22. Ankara / Altındağ - 2,528

 

21. Konya / Selçuklu - 2,562

 

20. İstanbul / Maltepe - 2,685

19. İstanbul / Tuzla - 2,730

18. İzmir / Balçova - 2,902

17. İzmir / Bornova - 3,028

16. İstanbul / Üsküdar - 3,045

15. Antalya / Muratpaşa - 3,173

14. İstanbul / Sarıyer - 3,249

13. İstanbul / Ümraniye - 3,364

12. İstanbul / Beyoğlu - 3,394

11.  İzmir / Konak - 3,465

10. İstanbul / Başakşehir - 3,468

9. İstanbul / Ataşehir - 3,545

8. Bursa / Nilüfer - 4,072

7. İstanbul / Fatih - 4,226

6. İstanbul / Bakırköy - 4,465

5. Ankara / Yenimahalle - 4,481

4. İstanbul / Kadıköy - 4,910

3. İstanbul / Beşiktaş - 5,940

2. Ankara / Çankaya - 6,901

1. İstanbul / Şişli - 6,959

 

 

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