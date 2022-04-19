Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri açıklandı! Zirvede bakın neresi var
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bünyesindeki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) yayınlandı. Rapora göre en gelişmiş ilçeler belli oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bünyesindeki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) yayınlandı. Rapora göre en gelişmiş ilçeler belli oldu.
Politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarından son olarak Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri tespit edildi.
İşte Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri...
30. Denizli / Merkezefendi - 2,375
29. İstanbul / Zeytinburnu - 2,382
28. İstanbul / Bahçelievler - 2,423
27. Antalya / Konyaaltı - 2,465
26. İstanbul / Esenyurt - 2,479
25. Muğla / Bodrum - 2,483
24. İstanbul / Pendik - 2,485
23. İstanbul / Beylikdüzü - 2,503
22. Ankara / Altındağ - 2,528
21. Konya / Selçuklu - 2,562
20. İstanbul / Maltepe - 2,685
19. İstanbul / Tuzla - 2,730
18. İzmir / Balçova - 2,902
17. İzmir / Bornova - 3,028
16. İstanbul / Üsküdar - 3,045
15. Antalya / Muratpaşa - 3,173
14. İstanbul / Sarıyer - 3,249
13. İstanbul / Ümraniye - 3,364
12. İstanbul / Beyoğlu - 3,394
11. İzmir / Konak - 3,465
10. İstanbul / Başakşehir - 3,468
9. İstanbul / Ataşehir - 3,545
8. Bursa / Nilüfer - 4,072
7. İstanbul / Fatih - 4,226
6. İstanbul / Bakırköy - 4,465
5. Ankara / Yenimahalle - 4,481
4. İstanbul / Kadıköy - 4,910
3. İstanbul / Beşiktaş - 5,940
2. Ankara / Çankaya - 6,901
1. İstanbul / Şişli - 6,959