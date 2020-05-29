Turkcell toplam 8 veri merkeziyle Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi unvanına sahip. Bugün geldiğimiz noktada şirketler için dijital dönüşümün ne denli önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu doğrultuda grup şirketimiz Turkcell Dijital İş Servisleri’yle bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri, iş çözümleri, sistem entegrasyonu ve yapay zekâ çözümleri de dâhil olmak üzere şirketlere tek noktadan, uçtan uca dijital sektörel çözümler sunuyoruz” dedi.

Kurumlar siber güvenliklerini artırmak için neler yapabilir:

1. Bilgisayar ağlarınıza, mutlaka güvenli erişim yöntemleri üzerinden erişim sağlayın.

2. Olası siber saldırılara karşı eylem planlarınızı hazırlayın ve belli aralıklarla tatbikatlar düzenleyin.

3. Personelinizi siber güvenlik konusundaki farkındalıklarını artırmak için düzenli eğitimlere alın.

4. Üst düzey yöneticileri siber saldırılara karşı bilgilendirin;iş sürekliliği planlarında siber olayları da göz önünde bulundurun.

5. Teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve siber güvenlik trendlerini düzenli olarak takip edin.

6. DDOS ataklara karşı operatör seviyesinde koruma hizmetlerini mutlaka kullanın.

7. Düzenli zafiyet analizleri ile sistemlerinizi test edin.