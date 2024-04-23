Türkiye'nin en büyük markasından beklenmedik karar: İsmi değişiyor! Bakın yeni isim ne olacak? Tanıttı

Kamuoyuna yapılan açıklamaya göre, Arçelik A.Ş. bundan sonra faaliyetlerini Beko markası adı altında yürütecek. Şirket, bu değişikliği "globalleşme stratejisi" kapsamında gerçekleştirdiğini belirterek, Türkiye dahil olmak üzere tüm coğrafyalardaki operasyonlarını tek bir kurumsal marka altında birleştirmeyi amaçladığını açıkladı.

ŞİRKETİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ

"Globalleşme stratejimiz doğrultusunda Arçelik A.Ş., artık Türkiye dahil olmak üzere tüm coğrafyalardaki kurumsal markasını Beko olarak kullanacak ve böylelikle dünya genelindeki tüm çalışanlarımız ve operasyonlarımız ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilecek. Bu kapsamda yurtdışı bağlı ortaklıklarımızın da kurumsal unvanları, Beko markasını içerecek şekilde değiştirilmektedir. Şirketimiz Türkiye'deki operasyonlarını Arçelik Pazarlama A.Ş. aracılığıyla sürdürecek ve Arçelik, Beko, Grundig, Altus ve Leisure gibi yerel değer yaratan markalarla çalışmalarını devam ettirecektir."



Ayrıca, yurtdışı bağlı ortaklıkların da kurumsal unvanlarının Beko markasını içerecek şekilde değiştirildiği belirtildi. Şirket, Türkiye'deki operasyonlarını Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden yürütecek ve Arçelik, Beko, Grundig, Altus ve Leisure gibi yerel değer yaratan markalarla çalışmalarını sürdürecek.

Açıklamada, Beko markasının dünya çapında 57 ülkede 55.000 çalışan ve 13 ülkede 45 üretim tesisi ile faaliyet gösterdiği vurgulandı. Bu ülkeler arasında Türkiye, İngiltere, İtalya, Romanya, Slovakya, Polonya, Güney Afrika, Rusya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Tayland ve Çin'in bulunduğu belirtildi.

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