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Ekonomi Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu! Şimdi de doğal gaz müjdesi geldi
Ekonomi

Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu! Şimdi de doğal gaz müjdesi geldi

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğal gaz bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 13:14:00 -
Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu! Şimdi de doğal gaz müjdesi geldi

Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğal gaz bulundu. Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı köyünde MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 600 metrelik sondajın ardından doğal gaz rezervi bulundu. Bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü bulunmuştu

Yaklaşık bir yıldır Elazığ'da çalışmalarını sürdüren Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük bakır maden rezervi bulunmuştu. Bulunan maden rezervlerinin 20-30 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

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