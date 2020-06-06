Türkiye’nin en büyük kanser hastanesi açılıyor

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde faaliyet verecek 217 yataklı Onkoloji Hastanesinin inşaatı tamamlandı. Hastane kanser tedavisinde Türkiye'nin merkezi olmayı hedefliyor.

Malatya’da yaklaşık 3 yıl önce temeli atılan Onkoloji Hastanesinin yapımı tamamlandı. Birçok alanda farklı ülkelerden hastalara sağlık hizmeti veren Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bu ay içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması planlanan onkoloji hastanesiyle yurt içi ve dışından gelecek daha fazla hastaya hizmet verilmesi bekleniyor. Kentte sağlık turizminin gelişmesine katkı sağlayacak hastanenin bu ay açılmasının ardından hastane bünyesinde onkoloji enstitüsünün de kurulması planlanıyor.

Artık açılışa hazır hale geldik

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Onkoloji hastanesinin inşaatının tamamlandığını belirterek, “Artık açılışa hazır hale geldik. Şimdi tefrişini yapıyoruz, hasta almaya 1-2 hafta içerisinde başlayacağız” dedi.

217 hasta yatarak tedavi görecek

Proje tutarı yaklaşık 71 milyon lira olan ve İnönü Üniversitesi yerleşkesindeki 29 bin 912 metrekare alana inşa edilen Onkoloji Hastanesiyle ilgili yüklenici firma ile 56 milyon 875 bin liraya sözleşme imzalanmış ve yapımına 2017 yılında başlanmıştı. Bodrum ve zemin kat haricinde 6 katlı olacak hastanede, 176 adet onkoloji ve hematoloji hasta odası, 20 adet kemik iliği tedavi odası, 16 adet yoğun bakım odası, 5 adet İyotlu tedavi hasta odası, toplam 84 kişilik kemoterapi salonları ve 16 adet poliklinik bölümünden oluşuyor.