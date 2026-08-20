Türkiye’nin en büyük gençlik hareketi Bahçelievler’den: Genç başkan danışmanlarının sayısı 15 bine ulaştı

Bahçelievler Belediyesi’nin de üyesi olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği iş birliğiyle “Bahçelievler’de Genç Dostu Belediyecilik” başlıklı webinar düzenlendi. Programda, gençlerin yerel yönetim süreçlerine aktif katılımı ve Bahçelievler’de uygulanan genç dostu belediyecilik modeli ele alındı.

Webinara katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, belediyecilik anlayışlarının merkezinde gençlerin bulunduğunu belirterek, Bahçelievler’de gençlerin yalnızca hizmet alan bireyler olarak değil, şehrin yönetiminde söz sahibi paydaşlar olarak görüldüğünü söyledi.

15 BİN GENÇ DOĞRUDAN YÖNETİME KATILIYOR

Bahçelievler’deki liselerin sınıflarından seçilen öğrenciler ile üniversiteli gençlerin yer aldığı Genç Başkan Danışmanları oluşumunun 15 bin kişiye ulaştığını açıklayan Başkan Bahadır, projenin gençlerle yerel yönetim arasında doğrudan bir iletişim ve katılım mekanizması oluşturduğunu ifade etti.

Bahadır, Genç Başkan Danışmanları modelinde gençlerin sadece “Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna cevap veren bir konumda olmadığını, doğrudan yönetim süreçlerinin içerisinde yer aldığını vurguladı.

Genç Başkan Danışmanlarının belediyenin hayata geçireceği projeler, gençlere yönelik hizmetler ve ilçenin geleceğine ilişkin çalışmalarda görüş ve önerilerini doğrudan yönetime ilettiğini belirten Bahadır, alınan kararların uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında da gençlerin sürecin parçası olduğunu söyledi.

“GENÇLER SADECE YARINIMIZ DEĞİL, AYNI ZAMANDA BUGÜNÜMÜZ”

Bahçelievler Belediyesi’nin gençlik politikalarının temelinde, gençleri yalnızca geleceğin yöneticileri olarak görmek değil, bugünün karar süreçlerine doğrudan dahil etmek bulunuyor.

Başkan Bahadır, “Biz görevimizi yapalım, gençler de yarın yönetsin” anlayışını benimsemediklerini belirterek, gençlerin bugünden kentin yönetiminde söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

“Gençler bizim sadece yarınımız değil, aynı zamanda bugünümüz. Biz ‘Bugün biz yönetelim, yarın gençler yönetsin’ demiyoruz. Bahçelievler’i bugün de gençlerimizle birlikte yönetiyoruz. Onların sadece fikirlerini sormuyor, karar alma süreçlerine doğrudan katılmalarını sağlıyoruz.”

Genç Başkan Danışmanları modeli de bu anlayışın en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Gençler, belediyenin gençlere yönelik projelerinden sosyal ve kültürel çalışmalara kadar birçok alanda görüş bildiriyor, öneri geliştiriyor ve uygulama süreçlerine katkı sunuyor.

“GENÇLER BAHÇELİEVLER’DE ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI”

Bahçelievler’de uygulanan modelin temelinde gençlerin yalnızca sorunlarını dinlemek değil, onları çözümün bir parçası haline getirmek bulunduğunu ifade eden Başkan Bahadır, şunları söyledi:

“Gençlerimizin fikirlerini her zaman önemsiyoruz. Onlar için karar almak yerine, kararları gençlerimizle birlikte alıyoruz. Genç Başkan Danışmanlarımız belediyemizin çalışmalarına düşünceleriyle ve önerileriyle doğrudan yön veriyor. Gençlerimizi yalnızca geleceğimiz olarak değil, bugünümüzün de aktif bir parçası olarak görüyoruz.”

SİYASİ DEĞİL, SOSYAL BİR YEREL YÖNETİM OLUŞUMU

Genç Başkan Danışmanları hareketinin herhangi bir siyasi yapılanma olmadığına dikkat çekilirken, oluşumun gençlerin yaşadıkları kente aidiyetlerini güçlendiren, yerel yönetim tecrübesi kazanmalarını sağlayan sosyal bir katılım modeli olduğu belirtildi.

15 bin gence ulaşan oluşumla birlikte Bahçelievler’de gençlerin belediye başkanı ve yerel yöneticilerle doğrudan iletişim kurabildiği, önerilerini aktarabildiği ve projelerin geliştirilmesine katkı sağlayabildiği geniş bir gençlik ağı oluşturuldu.

Modelin, gençlerin özgüvenlerinin gelişmesine, yaşadıkları ilçeye karşı aidiyetlerinin güçlenmesine ve geleceğin yöneticileri için erken yaşta yerel yönetim tecrübesi edinmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

GENÇLERİN EĞİTİMİNDEN SOSYAL HAYATINA KADAR GENİŞ DESTEK

Bahçelievler Belediyesi, gençlerin eğitim hayatını desteklemek amacıyla kırtasiye, ulaşım ve çeşitli eğitim destekleri sağlarken, 24 saat açık kütüphaneler ve sınav hazırlık çalışmalarıyla da öğrencilerin yanında yer alıyor.

Gençlere yönelik kültürel geziler, sosyal etkinlikler, spor faaliyetleri, yüzme, fitness, bowling ve benzeri etkinliklerin yanı sıra; yapay zekâ, yazılım, resim ve müzik gibi alanlarda oluşturulan kulüplerle gençlerin farklı yeteneklerini geliştirmelerine imkân sunuluyor.

Genç Başkan Danışmanları Ofisi ise gençlerin yalnızca etkinliklere katıldığı bir alan olmaktan öte, bir araya gelerek fikir üretebildikleri, belediye yönetimiyle doğrudan temas kurabildikleri ve proje geliştirebildikleri bir merkez olarak öne çıkıyor.

“GENÇLERLE BİRLİKTE YÖNETİLEN BİR BAHÇELİEVLER”

Başkan Bahadır, gençlerle yöneticiler arasında kurulan doğrudan iletişimin belediye hizmetlerinin niteliğine de katkı sağladığını belirterek, gençlerin enerjisi, dinamizmi ve yenilikçi bakış açısının yerel yönetimler açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Bahadır, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Biz gençlerimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Bahçelievler’i gençlerimizle birlikte yönetiyor, geleceğe ilişkin kararlarımızı onlarla birlikte şekillendiriyoruz. Gençlerimizin yalnızca fikirlerini sormuyoruz; onların yönetime birebir katılmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gençlerini karar süreçlerine dahil eden şehirler, geleceğini de birlikte inşa eder.”

15 bin kişiye ulaşan Genç Başkan Danışmanları oluşumuyla Bahçelievler, gençlerin yerel yönetimde doğrudan söz sahibi olduğu katılımcı belediyecilik modeliyle Türkiye’de gençlik çalışmaları alanında dikkat çeken örneklerden biri olmayı sürdürüyor.