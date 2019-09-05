Türkiye’nin en büyük ağaçlandırma kampanyası başlıyor

Şanlıurfa’da sosyal medyada başlayan ağaçlandırma kampanyası akabinde kurulan “Yemyeşil Şanlıurfa Platformu”nun girişimleriyle, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin himayelerinde başlatılan “Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası”nın ilk toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Erin, Ekim ayında başlayacak ağaçlandırma kampanyası ile üç aylık sürede 10 milyon fidanı toprakla buluşturmayı planladıklarını, hedeflerinin 100 milyon fidan olduğunu söyledi. GAPTEM toplantı salonunda Vali Abdullah Erin Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Kaymakamları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurumları temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından, toplantıya katılanlar ağaçlandırma kampanyasıyla ilgili görüş ve düşüncelerini paylaştılar. Toplantıya katılarak fikirlerini beyan etmek isteyen herkese söz hakkı veren ve ortaya konan fikirleri not alan Vali Erin, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede; bu kampanyanın sürekli hale gelmesi için kurumsal bir yapının şart olduğunu ve bunun için başta kamu kuruluşları olmak üzere gönüllü herkesin desteğini alacaklarını ifade etti. Böyle bir düşüncenin fikri zeminin vatandaş nezdinde oluşmasının ve yine vatandaşların bu işe gönüllü olarak destek vermesinin önemine değinen Vali Erin, kampanyanın başarıya ulaşacağından şüphe duymadığını söyledi.

2019 yılı ağaçlandırma kampanyası sürecinde yaklaşık 10 milyon fidanı toprakla buluşturmayı planladıkları bilgisini veren Vali Erin, kampanyanın hedefine ulaşması için 20 yıl beklenmesine gerek olmadığını, kamu ve sivil toplum işbirliği ile bu hedefe daha hızlı bir şekilde ulaşılabileceğini belirtti.

Son altı yıl içerisinde Orman İşletme Bölge Müdürlüğü vasıtasıyla dikilen fidan sayısının 5 milyon civarında olduğunu kaydeden Vali Erin, “Şanlıurfa büyük bir alana sahip ve bu alanın sadece yüzde 1,2’sinin ormanlık olduğunu biliyoruz. Bu rakamın da Urfa için kabul edilebilir bir rakam olmadığı konusunda herkes hemfikir. Sivil girişimler, platformlar, dernekler, vakıflar ve bu kampanyanın başlamasına vesile olan arkadaşlarımızın girişimleri ile onlara destek veren çok sayıda insanı takdir ediyorum. Kampanyaya yoğun bir ilgi ve desteğin olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Halkın desteklemediği hiçbir şeyin başarılı olma şansı yoktur. Biz, kamu kurum kuruluşları olarak adım adım, emin bir şekilde devam ederiz. Ama bütün halkın desteklediği, kamuoyundan tam destek alan, işin içine hem maddi imkanları hem de fiili çalışmasıyla milletin, sivil toplumun, belediyelerin dahil olduğu bir organizasyonun başarılı olmaması düşünülemez. Mutlaka başarılı olur. Ama oluşan bu heyecanın devamının sağlanması önemlidir” diye konuştu.

Ağaçlandırma yapılacak alanların mülkiyet sorununun çözülmesi için talimat veren Vali Erin, gerçekleştirilen ilk toplantıda ortaya konan fikirler ışığında Ekim ayından itibaren kampanyayı başlatacaklarını, 11 Kasım itibariyle 1 milyon 500 bin fidan dikmiş olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Zeytin temalı ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde merkez ilçeler ile tüm ilçelerde ağaçlandırma çalışması yapılacak alanların büyük oranda belli olduğunu kaydeden Vali Erin, buna ilave olarak şehir merkezinde yolların, bina bahçelerinin, okul bahçelerinin, sulama kanalı çevrelerinin de ağaçlandırılmasının önemine dikkat çekti.

Ağaçlandırma yapılacak alanların su ihtiyacının çözülmesi için DSİ ve diğer kurum kuruluşların imkanlarının seferber edilmesi talimatını veren Vali Erin, toplantı sonrası bir uygulama komitesi oluşturacaklarını, bu komite ile ağaçlandırma çalışması yapılacak alanların ve sorumluların belirleneceğini ifade ederek, kampanyanın başlamasına vesile olanlara ve katkı sunan herkese teşekkür etti.