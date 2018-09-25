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Türkiye'nin en büyük 5. barajında ilginç manzara

Samsun’da Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan ve yüz ölçümü olarak Türkiye’nin 5. büyük barajı olan Altınkaya Barajı'nda su seviyesi düşünce kuraklığı andıran görüntüler ortaya çıktı.

25 Eylül 2018 Salı 11:00
Türkiye'nin en büyük 5. barajında ilginç manzara

Vezirköprü ilçesi ile Sinop’un Durağan ilçesi arasından akan Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Altınkaya Baraj Gölü'nün son durumu görenleri hayrete düşürdü. İki ilçe arasında akan baraj suyu yaklaşık olarak 8-10 kilometre çekilince, su altında kalan zemin gün yüzüne çıktı.

'TAMAMEN DOLUYDU'

Barajın Vezirköprü ile Durağan arasındaki kısmında büyük ölçüde çekilme meydana geldiğine dikkat çeken emekli öğretmen Adnan Acı, “Baraj 1-2 ay öncesine kadar tamamen doluydu. Yetkililerden öğrendiğimize kadar yüzde 90 oranında doluydu. Ancak son günlerde barajda suların çekildiğini görüyoruz. Bir zamanlar balıkların gezdiği yerlerde şimdi büyük ve küçükbaş hayvanlar otluyor. Bu da bir kuraklık göstergesi olabilir diye düşünüyorum. Altınkaya Baraj Gölü Samsun’un Vezirköprü sınırları içerisinde. Şu anda su çekilme olayının görüldüğü yer ise Vezirköprü ile Durağan ilçesi sınırlarının olduğu kısım. 8-10 kilometre gibi bir çekilme var barajda. Gözle görülür şekilde su doluluk oranı azalmış durumda” dedi.

Devlet Su İşleri Samsun 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, barajların doluluk oranlarının mevsim normallerinde seyrettiği öğrenildi. DSİ yetkililerinin verdiği bilgide, “Kızılırmak Nehri üzerinde konuşlanan Altınkaya Barajı’ndaki doluluk oranı mevsim normallerinde seyretmektedir. Bugün itibariyle Altınkaya Barajı 174,31 su kotuna, yüzde 70,85 doluluk oranına sahip” denildi.

Geçen sene ise 177,15 su kotuna, yüzde 75,62 doluluk oranına sahip olan barajda, bu yıl yüzde 5’lik bir azalma olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 11:00
  1. Sinop
  2. Samsun
  3. Durağan ilçesi
  4. baraj

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