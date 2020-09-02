Türkiye’nin ‘en akıllı’ yolu açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nun tamamlanan bölümlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül’de açılacağını bildirdi.
Karaismailoğlu, açılışı yapılacak bölümün 105 kilometrelik Ankara-Acıkuyu Kavşağı arasındaki 1. kesim ile 57 kilometrelik Alayhan-Gölcük kavşakları arasındaki 3. kesim olduğunu kaydetti. Otoyolun Edirne’yi Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz bağlayacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, “Ankara-Niğde Otoyolu, Türkiye’nin en akıllı yolu olacak” dedi. Karaismailoğlu, “Projenin kalan 113 kilometrelik Acıkuyu-Alayhan kavşakları arası 2. kesimi de yılın son çeyreğinde tamamlanarak yolun tamamı hizmete açılacak” ifadesini kullandı.