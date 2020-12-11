Türkiye’nin ekran tercihi

Platformun hem izlenme sayısı hem de abone adedi önemli ölçüde arttı. TV platformu TV+, zengin içerikleriyle film ve dizi severlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Pandemi önlemleri kapsamında geçen hafta sonu başlayan sokağa çıkma kısıtıyla izlenme oranları 3 kat artarak 18.3 milyon saati bulan platformda yeni abone sayısı da 3.5 katına ulaştı.

İçeriğimizi zenginleştireceğiz

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Kullanıcılarımızın evde geçirdikleri zamanları daha keyifli kılmak adına TV+ uygulamamızda birbirinden eğlenceli içerikleri sunmaya devam ediyoruz. Pandemi önlemleri kapsamında hafta sonlarını yeniden evde geçirmeye başladığımız ilk hafta abone ve izlenme sayımızda önemli bir artış yaşandı. Zengin dizi ve film içeriklerinin yanı sıra spor programlarına olan ilgi de çok fazla. İlerleyen günlerde de TV+’ı daha yaygın hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Filmlere tam not

Binlerce içeriğiyle dikkat çeken TV+’ta en fazla izlenen filmler arasında ‘Dev Avcısı’, ‘Aquaman’, ‘Suicide Squad: Gerçek Kötüler’, ‘Venom: Zehirli Öfke’ ile ‘Spiderman: Homecoming’ yer aldı. Ekran tutkunlarının en fazla izlediği diziler ise ‘Sloborn’, ‘Les Norton’, ‘Spides’, ‘Cypher’ ve ’Narcos’ oldu.

Sadece 4.99 TL

TV+’ı mobilden izlemek isteyenler www.tvplus.com.tr üzerinden kredi kartıyla abone olduklarında ilk 3 ay sadece 4.99 TL’ye filmden diziye, belgeselden spor programlarına kadar 5 binden fazla içeriğe ulaşma imkânı buluyor.

En iyi spor programları burada

Spor kanallarıyla da farkını gösteren TV+, hafta sonu yasaklarının devam ettiği günlerde de birbirinden heyecanlı yarışlar ve maçlarla sporseverlerin tercihi oluyor. Manchester United-Manchester City derbisi ve Toronto-Charlotte basketbol maçı S Sport’tan yayınlayacak. Ayrıca Formula 1’de sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix TV+ Ekstra kanalından canlı yayınlanacak.