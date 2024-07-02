  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suriye'de ortalık karıştı! İHA ile savaş uçağı birbirine girdi

Milletvekili olmuş ama… Mahmut Tanal İl Müftüsü’nün önünü kesti, hesap sormaya kalktı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ile diyalog sürecini yeniden başlatacaklarını belirtti

2 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi

2 Temmuz 1955: Fatma Seher Erdem'in (Kara Fatma) vefatı (Kuvayı Milliye Kahramanı)

İki yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Rusya, Batı ülkelerini suçladı! "İstanbul'da Ukrayna krizi çözüme çok yakındı"

Siyonistlerin düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa: Türk bayrağı bizim için de kutsaldır

Yemen'deki Husiler geri adım atmıyor! 4 gemiyi vuruklarını açıkladılar
Ekonomi Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı artıyor
Ekonomi

Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı artıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-02 10:52:00 -
Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı artıyor

Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı artmaya devam ediyor. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yayınlanan 2024 yılı ilk çeyrek dış ticaret istatistiklerine göre dünya ticareti yüzde 0,6 oranında düşüş ile 5 trilyon 919 milyar dolar olurken, Türkiye'nin ihracatı yüzde 3,6 oranında artış ile 63 milyar 603 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı artmaya devam ediyor. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yayınlanan 2024 yılı ilk çeyrek dış ticaret istatistiklerine göre dünya ticareti yüzde 0,6 oranında düşüş ile 5 trilyon 919 milyar dolar olurken, Türkiye'nin ihracatı yüzde 3,6 oranında artış ile 63 milyar 603 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanlığı, "Küresel tedarik zincirindeki konumumuzu daha da güçlendirmek için küresel ticaretteki eğilimleri en iyi şekilde değerlendirip elde ettiğimiz kazanımları artırarak devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu.

Firmaların ihracat beklentisi kötüleşti
Firmaların ihracat beklentisi kötüleşti

Avrupa

Firmaların ihracat beklentisi kötüleşti


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İhracatta rekor! 100 yıllık cumhuriyet tarihimizin en yükseği...
İhracatta rekor! 100 yıllık cumhuriyet tarihimizin en yükseği...

Ekonomi

İhracatta rekor! 100 yıllık cumhuriyet tarihimizin en yükseği...

Mayısta İhracat Talep Endeksi 99.7 puan oldu
Mayısta İhracat Talep Endeksi 99.7 puan oldu

Ekonomi

Mayısta İhracat Talep Endeksi 99.7 puan oldu

Coğrafi işaretli Keles Kirazı'nda rekolte olacak!
Coğrafi işaretli Keles Kirazı'nda rekolte olacak!

Ekonomi

Coğrafi işaretli Keles Kirazı'nda rekolte olacak!

Türkiye'de Mayıs’ta 263 Milyon dolarlık ihracat ile dikkat çekti
Türkiye'de Mayıs’ta 263 Milyon dolarlık ihracat ile dikkat çekti

Ekonomi

Türkiye'de Mayıs’ta 263 Milyon dolarlık ihracat ile dikkat çekti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23