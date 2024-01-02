Türkiye'nin doğalgaz ve petrol kuyuları açılıyorken Türk savunma sanayii ihracatında yıldızları oldular, rekor artış!
Türk savunma ve havacılık sanayii dünyanın dört bir yanında 2023 yılı ihracatı belli oldu. Türkiye 'nin dört bir yanında yeni petrol kuyuları açılıyor. Doğalgaz ve petrol arama çalışmaları devam ederken Türk savunma sanayimizde de dikkat çeken bir gelişme resmen ortaya çıktı. Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki ihracatı, 2023 yılı içerisinde 5.5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayii alanındaki ihracat performansı, artan bir tempoda devam ediyor. 2022 yılında 4.3 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirilen sektör, bu yıl %27.1 artış ile 5.5 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.
Sektörün 2023 yılının Aralık ayında gerçekleştirdiği 719.1 milyon dolar tutarındaki ihracat ile birlikte aylık bazdaki rekor da tazelenmiş oldu. 2023 yılı için 6 milyar dolarlık bir ihracat hedefi bulunan Türk savunma ve havacılık sanayii sektörü, az bir farkla hedefini kaçırmış oldu.
2023 yılında rekor anlaşmalara imza atan sektörün, 2024 yılında çok daha iyi bir ihracat performansı göstermesi bekleniyor. Özellikle BAYKAR’ın Suudi Arabistan ile 2023 yılı içerisinde imzaladığı AKINCI TİHA sözleşmesi, 3 milyar dolardan yüksek bedeliyle ‘Türk savunma ve havacılık sanayiinin tek kalemde imzaladığı en büyük ihracat sözleşmesi’ ünvanını kazandı.
Sektörün Türkiye’nin genel ihracatındaki payı ise %2.5 olarak açıklandı.
SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Türk savunma ve havacılık sanayii, 2023 yılında en çok insansız hava araçları ile mühimmat alanlarından ihracat geliri elde etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Otomotiv
Lityum yok, o bataryaya sahip: Nisan, Haziran ayında geliyor! İlk elektrikli araç yollara çıkacak! Haber verdi
Yaşam
Kan donduran olay iddia! Babam, ‘şeytan çocuk’ derdi'! İki kardeş babalarına 20 sene sonra dava açtı