Türkiye'nin doğalgaz ve petrol kuyuları açılıyorken Türk savunma sanayii ihracatında yıldızları oldular, rekor artış!

Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayii alanındaki ihracat performansı, artan bir tempoda devam ediyor. 2022 yılında 4.3 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirilen sektör, bu yıl %27.1 artış ile 5.5 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün 2023 yılının Aralık ayında gerçekleştirdiği 719.1 milyon dolar tutarındaki ihracat ile birlikte aylık bazdaki rekor da tazelenmiş oldu. 2023 yılı için 6 milyar dolarlık bir ihracat hedefi bulunan Türk savunma ve havacılık sanayii sektörü, az bir farkla hedefini kaçırmış oldu.

2023 yılında rekor anlaşmalara imza atan sektörün, 2024 yılında çok daha iyi bir ihracat performansı göstermesi bekleniyor. Özellikle BAYKAR’ın Suudi Arabistan ile 2023 yılı içerisinde imzaladığı AKINCI TİHA sözleşmesi, 3 milyar dolardan yüksek bedeliyle ‘Türk savunma ve havacılık sanayiinin tek kalemde imzaladığı en büyük ihracat sözleşmesi’ ünvanını kazandı.



Sektörün Türkiye’nin genel ihracatındaki payı ise %2.5 olarak açıklandı.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Türk savunma ve havacılık sanayii, 2023 yılında en çok insansız hava araçları ile mühimmat alanlarından ihracat geliri elde etti.

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