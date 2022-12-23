  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'nin doğal gaz keşfi: Türkiye'de tarihi dev rezerv! Başarı sağlandı
Ekonomi

Türkiye'nin doğal gaz keşfi: Türkiye'de tarihi dev rezerv! Başarı sağlandı

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazın hanelere girmesine sayılı günler kaldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesinin kuyubaşı vana sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla bağlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 21:22:00 - 2022-12-23 21:41:23
Türkiye'nin doğal gaz keşfi: Türkiye'de tarihi dev rezerv! Başarı sağlandı

TPAO'nun Twitter hesabından, "Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesi Peçenek, Kuyubaşı Vana Sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla 2 bin 200 metre derinlikte insansız su altı araçları kullanılarak başarıyla bağlandı." paylaşımı yapıldı.

Peçenek adı verilen ekipman Filyos Limanı'na getirildikten sonra 1 Aralık'ta özel vinçler ve su altı robotlarının yardımıyla deniz altına indirilmişti.

BU YIL 150 SONDAJ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, geçtiğimiz günlerde Sakarya Gaz Sahası ile ilgili çok önemli bilgiler paylaşmıştı. Bilgin, karadaki sondaj faaliyetlerine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

Türkiye Petrolleri, bu yıl 150 sondaj yapacak. 2022 yılı, karada gelmiş geçmiş en çok sondaj gerçekleştirilen yıl olacak. 2023 yılında 207 sondaj planlandı. Bunun 134'ü arama kuyusu, 73'ü üretim sahalarının geliştirilmesine yönelik olacak. Dolayısıyla daha çok arayacağız, daha çok üretmenin başka bir yolu yok.

Türkiye'de tarihi rezerv! Bakan Dönmez’den petrol rezervi açıklaması: Merkez Bankası rezervi nedir? Türkiye'de rezervi en fazla olan maden? Nadir toprak
Türkiye'de tarihi rezerv! Bakan Dönmez’den petrol rezervi açıklaması: Merkez Bankası rezervi nedir? Türkiye'de rezervi en fazla olan maden? Nadir toprak

Ekonomi

Türkiye'de tarihi rezerv! Bakan Dönmez’den petrol rezervi açıklaması: Merkez Bankası rezervi nedir? Türkiye'de rezervi en fazla olan maden? Nadir toprak

Dünyanın petrol ve doğal gaz zengini: 37 milyar varil, hepsini imha etti! Şok olay
Dünyanın petrol ve doğal gaz zengini: 37 milyar varil, hepsini imha etti! Şok olay

Ekonomi

Dünyanın petrol ve doğal gaz zengini: 37 milyar varil, hepsini imha etti! Şok olay

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23