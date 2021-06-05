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Siyaset Türkiye'nin doğal gaz keşfi CHP'de hazımsızlık yaptı! Veli Ağbaba'dan rezerv eleştirisi
Siyaset

Türkiye'nin doğal gaz keşfi CHP'de hazımsızlık yaptı! Veli Ağbaba'dan rezerv eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 135 milyar metreküplük doğalgaz keşfi müjdesini hazmedemeyen CHP'li Veli Ağbaba, rezerv keşfini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 01:47:00 - 2021-06-05 02:08:11
Türkiye'nin doğal gaz keşfi CHP'de hazımsızlık yaptı! Veli Ağbaba'dan rezerv eleştirisi

Fatih Sondaj Gemisi tarafından yeni keşfedilen 135 milyar metreküplük doğalgaz rezervi sonrası, toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı. Türkiye'nin yeni doğal gaz keşfi muhalefette hazımsızlık yaptı. CHP'li Veli Ağbaba, "Öyle bir keşif ki, buldukça zam geliyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan doğal gaz keşfi müjdesi

Zonguldak'ta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfinin yapıldığını duyurdu. Böylece toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı. Erdoğan'ın yeni doğal gaz keşfi müjdesi büyük bir sevinçle karşılandı.

CHP'nin keşif hazımsızlığı

Yeni doğalgaz rezervi haberini duyan muhalefet ise Türkiye'nin yararına olan bir olayı hazmedemedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Öyle bir keşif ki, buldukça zam geliyor, buldukça zam geliyor..." ifadelerini kullandı.

 

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