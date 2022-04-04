Türkiye'nin dibinde çocuk katliamı! Rusya destekli Esed güçleri okula giden çocukları vurdu!
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de Rusya destekli Esed rejimi güçlerinin sivillere yönelik katliamları Ramazan ayında da devam ediyor.
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de Rusya destekli Esed rejimi güçlerinin sivillere yönelik katliamları Ramazan ayında da devam ediyor.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre bugün sabah saatlerinde rejime bağlı topçu güçleri, İdlib kırsalında okula giden çocukları vurdu.
Maret Nasan yerleşimi yakınlarında düzenlendiği belirtilen bombardıman neticesinde 4 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Son dönemde Rusya ve İran destekli rejim güçleri İdlib'de sivillere yönelik bombardımanlarına yer yer devam ediyor.
Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda sivil hayatını kaybediyor.