Türkiye'nin devi satın almayı değerlendiriyor! Beyaz eşya üreticisi satılıyor: Şirketlerin satışı için Bosch, göz dikti
Bosch, beyaz eşya pazarındaki konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Şirketlerin Satış için flaş bir açıklama gündeme geldi. Reuters’ın haberine göre, beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren Alman mühendislik grubu Robert Bosch GmbH, ABD'li beyaz eşya üreticisi Whirlpool'u satın almak için teklif vermeyi değerlendiriyor.
Beyaz eşya üreticisi satılıyor: Türkiye'nin devi satın almayı değerlendiriyor! Bosch, göz dikti
Konu hakkında bilgi sahibi üç kaynaktan biri Bosch'un yaklaşık 4,8 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Whirlpool'a satın alma teklifinde bulunmak için danışmanlarla görüştüğünü ancak teklifin yapılıp yapılmayacağının kesin olmadığını belirtti.
Son yıllarda yeniden yapılanma sürecinden geçen Whirlpool, Avrupa'daki faaliyetlerini Arçelik tarafından kontrol edilen yeni bir şirkete devretmiş ve Ortadoğu ile Afrika'daki faaliyetlerini elden çıkarmıştı.
Haberin ardından Whirlpool hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 14'e kadar yükselirken, Arçelik hisleri de yüzde 2'yi aşan yükseliş kaydetti.