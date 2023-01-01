Türkiye'nin dev projelerine dikkat çektiler! Bütün rekorları altüst etti

Türkiye'nin son zamanlarda attığı adımlar dünya medyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. Türk savunma sanayiinde ardı ardına geliştirilen ürünler küresel piyasalara yön verirken, Türkiye sağlık alanında da öncü ülkeler arasında gösteriliyor. ABD medyası ise ulaştırma sektöründeki eserlere dikkat çekti. CNN International haber sitesinde Türkiye'de Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan köprüler ve tüneller geniş şekilde okuyuculara aktarıldı.

İki kıtaya oturan köprü

CNN'deki haberde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yanı sıra Çanakkale Köprüsü de tüm detaylarıyla ve fotoğraflarıyla ele alındı. Haberde ayrıca Avrasya Tüneli ve Marmaray'dan da geniş şekilde bahsedilirken, Haliç'e ve bu eserlerin yanı sıra Asya ile Avrupa arasındaki gemi ile araç trafiklerine dikkat çekildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün anlatıldığı bölümde hain darbe girişimine de atıf yapılarak köprünün isminin bu nedenle değiştirildiği hatırlatıldı. Asya ile Avrupa'ya oturan 1560 metre uzunluğundaki köprüden araçla geçenlerin unutamayacakları bir manzaraya da şahitlik ettiği belirtildi.

Rekorları kırdı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün de detaylarına yer verildiği haberde 2016 yılında açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ise kırdığı rekorlar aktarıldı. Köprünün özellikle uluslararası taşımacılıkta kullanıldığına vurgu yapılırken, genişliği 59 metre, kule yüksekliği 322 metre olan köprünün bu konuda da bir rekora sahip olduğu belirtildi. 1408 metre açıklığı bulunan ve toplam uzunluğu 2 bin 164 metre olan köprü, bu özelliğiyle de "üzerinde raylı sistem bulunan dünyanın en uzun asma köprüsü" unvanını aldı.

Mühendisleri heyecanlandıran tünel

CNN International sitesinin Seyahat bölümünde yayınlanan haberde Asya ile Avrupa'yı bağlayan ulaştırma yatırımları arasında tünellerin de detayları meraklılarına aktarıldı. Asya ile Avrupa kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren 5.3 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli'nin mühendisleri heyecanlandıran bir yapı olduğu vurgulandı. Tünelin İstanbul'daki kıtalararası yolculukta en hızlı seçenek olduğu kaydedildi.

Hayalleri geçmişe dayanan hat

ABD medyasındaki haberde Marmaray'ın anlatıldığı bölümde ise geçmişe göndermeler yapıldı. Haberde Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren 13.6 kilometrelik Marmaray tren hattının hayalinin Sultan Abdülmecid tarafından kurulduğu belirtildi. Açılışının 29 Ekim 2013'te yapıldığı hatırlatılan Marmaray'ın inşasında bulunan arkeolojik kalıntılar da hatırlatıldı. Tüm bu ulaştırma yatırımlarının yanı sıra vapur ve feribotlarla da Asya ile Avrupa arasında yolculuk yapıldığına atıf yapılan haberde bu deniz güzergâhları için ise "saf cennet" yorumuna yer verildi.

Kıtalararası yeni rota

CNN International'daki geniş Türkiye haberinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kıtalararası yolculukta yeni bir rota olduğuna dikkat çekildi. 2023 metrelik orta açıklığıyla "dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" ve 334 metre tepe noktasıyla "dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü" unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 1 saatlik feribot yolculuğunu 6 dakikaya indirdiği kaydedildi. Çanakkale Boğazı'nda Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen köprünün açılış tarihinin de Türkiye açısında büyük önemde olduğu hatırlatıldı.