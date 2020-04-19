Türkiye'nin denizlerdeki başarısı Yunanistan'ı şaşırttı: Koronavirüs bile durduramadı

Amerikan ve Fransız uçak gemilerinde çıkan salgın gelişmeleri, ABD'de gemi komutanının görevden alınması ve Deniz Kuvvetleri Bakanının istifasına kadar tırmanan kriz, pek çok donanmada geriye çağrılan gemiler ve kısıtlanan harekata hazırlık haberleri gündemde yerini korurken, Türk Deniz Kuvvetleri koronavirüs salgınına rağmen, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de eğitim, atış ve NATO görevlerini aynı tempoda sürdürüyor.

TCG GÜR ve TCG BURAKREİS denizaltıları Akdeniz'de 10 Nisan'da başarılı torpido atışları ile harekâta hazırlık seviyelerini bir kez daha gözler önüne sererken, NATO Deniz Muhafızı Harekâtı'na en fazla gemi katkısını Türkiye vermeye devam ediyor. Türk Donanması, koronavirüs salgınına karşı, belirli sayıda fırkateyn, hücumbot, korvet ve denizaltıyı seyre çıkararak kara ile bağlantısını kesti.

"Mavi Vatan" kavramının isim babası Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Deniz Kuvvetleri'nin Kovid-19 salgını sürecindeki başarısını Milliyet'e değerlendirdi. Deniz Kuvvetleri'nin salgının henüz Çin'de gelişmekte olduğu dönemde tedbirler aldığını belirten Gürdeniz, bu sayede deniz gücü harbe ve harekata hazırlık durumunun korunduğunu kaydetti.

"Salgının oluşturduğu boşluğu doldurduk"

Milliyet'te yer alan habere göre, Mavi Vatan cephesinde Türkiye karşıtı blok donanmalarında salgın nedeni ile harekât temposunda ciddi bir düşüşün olduğuna dikkati çeken Gürdeniz şöyle devam etti:

"Son olarak Fransız nükleer uçak gemisi Charles De Gaulle'ün geri çekilmesi tipik bir örnek. Yunan Deniz Kuvvetleri'nin uzun süredir devam eden ekonomik kriz ve lojistik yetersizlikler nedeni ile Ege ve Doğu Akdeniz'de ciddi faaliyet düşüklüğü ile karşı karşıya olduğu da biliniyor. Gemileri nitelik ve nicelik olarak yetersiz. Ulusal savunma sanayiine dayalı bir güç değiller. Denizaltıları dışında Türk Deniz Kuvvetleri'ne karşı tehdit veya risk oluşturabilecek kuvvet çarpanları yok. Bu nedenle Mavi Vatan cephesinde Türk Deniz Kuvvetleri salgının oluşturduğu boşluğu yerinde ve zamanında doldurmuştur. Akdeniz Kalkanı Harekâtı son 14 yıldır devam ediyor. Planlı deniz eğitimlerimiz, taktik faaliyetlerimiz devam ediyor. Geçen haftalarda Ege'de çok yoğun yaşanan fırtına döneminde Yunan basınında 'Salgın ve fırtına dahi Türk Deniz Kuvvetlerini durdurmuyor' yorumları yer aldı."

"Caydırıcılığı artacak"

Gürdeniz, "Kovid-19 salgını Deniz Kuvvetleri'nin 'Mavi Vatan' stratejisini etkiler mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Salgınların varlığı jeopolitik mücadeleleri etkilemez. Hedefler değişmez. Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz jeopolitiğinde bir değişme olmayacağından stratejisi de değişmez. Türk deniz gücünün 21. yüzyılda ve bu jeopolitik konjonktürde, değil bir gerileme, duraksamaya dahi tahammülü yoktur. Kovid-19 sonrası oluşacak yeni durumda, sahada varlığını ve olağanüstü koşullarda harekât yeteneğini salgın döneminde dahi ispat etmiş deniz kuvvetlerimizin zaten yüksek olan caydırıcılığının ve prestijinin artarak devam edeceğini bekliyorum. Salgının tüm dünyada etkilerinin hafifleyip hayatın normale dönmesi beklenen yaz sonuna kadar yapılacak çok büyük tatbikatlarda da salgınla mücadele kapsamında halen sıkı tecrit sağlanmış ve sağlıklı tutulmuş gemilerimiz dışında kalan kara birliklerinin katılımında kısıtlamaya gidilmesi ve sıkı tedbirlerin uygulanmasına devam edilmesinde yarar görüyorum."

Sondaj çalışmaları gerilemez

Salgının Doğu Akdeniz'de, GKRY'nin ilan ettiği hukuksuz lisans sahalarında faaliyet gösteren petrol firmalarını olumsuz etkileyeceğini söyleyen Gürdeniz, "Türk araştırma ve sondaj gemilerinin devlet kontrolünde olması nedeni ile bu süreçte Deniz Kuvvetleri faaliyetlerinde olduğu gibi bir gerileme beklemiyorum" dedi.