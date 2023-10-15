Türkiye'nin de karşı yaptırımı olacak mı? Tik Tok'tan skandal Filistin adımı
Sosyal medya platformu Tik Tok, Filistinli mazlumlara destek veren paylaşımları ve canlı yayınları kaldırdı.
Elon Musk'ın Avrupa'ya Filistin konusunda diz çökmesinden sonra, Tik Tok skandal bir siyonist desteğine imza attı.
Sosyal medya platformu Tik Tok'un, Filistin'e destek içeren 500 bin video ve 8 binden fazla canlı yayını kaldırdığı öğrenildi.
Ahlaksızlık çukuru Tik Tok'a karşı Türk yetkililerin harekete geçmesi bekleniyor.