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Dünya Türkiye'nin de bulunduğu ülkede flaş gelişme! ABD çekildi
Dünya

Türkiye'nin de bulunduğu ülkede flaş gelişme! ABD çekildi

ABD, Afrika ülkesi Somali'de bulunan askerlerini tamamen çekme kararı aldı. Ülkede bulunan askerler Kenya ve Cibuti'ye kaydırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 11:16:00 -
Türkiye'nin de bulunduğu ülkede flaş gelişme! ABD çekildi

Amerika Birleşik Devletleri Somali'deki askerlerin tamamen çekildiğini açıkladı. Amerikan askeri personeli Somali ordusunun özel kuvvetlerine terörle mücadele eğitimi veriyordu. ABD Afrika Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada askerlerin Kenya ve Cibuti'ye kaydırılacağını açıkladı.

Ülkede 700 civarındaki Amerikan askerinin genel seçimlere bir ay kala El-Kaide bağlantılı El-Şebab örgütünün saldırılarının artırdığı bir dönemde çekilmesi bazı uzmanlar tarafından zamansız bulunuyor.

Amerikan askeri personeli Somali ordusunun özel kuvvetlerine terörle mücadele eğitimi veriyordu. ABD Afrika Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada askerlerin Kenya ve Cibuti'ye kaydırılacağını açıkladı.

Euronews'in haberine göre, Afrika Komutanlığı Sözcüsü Albay Chris Karns, yeni başkan Joe Biden'ın göreve başlamasıyla çekilme kararında bir değişiklik olup olmayacağı yönündeki soruları cevapsız bıraktı.

Askerleri nakledilmesi kararı geçtiğimiz yıl açıklanmış ve son tarih olarak 15 Ocak belirlenmişti. Amerikan ordusundan yapılan açıklamada el-Şebab üzerindeki baskının sürdürüleceği vurgulanmıştı.

Afrika Birliği'ne ait 19 bin kişilik askerin de sene sonunda ayrılacağı Somali'de yerel kuvvetlerin 5 ila 10 bin militanı olduğu tahmin edilen el-Şebab'la mücadelede ABD değerlendirilmelerinde dahi yetersiz olacağı düşünülüyor.

Türkiye'nin askeri üssü var

Türkiye'nin Somali'de, TURKSOM Askerî Eğitim Üssü bulunuyor.

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Yorumlar

abdrhman

el şebbab ta yahudistan abd sinin kendi beslediği teröristler aynı orta doğuda beslediği pkk ypg daeş gibi. şimdide afrikayı karıştırıyorlar. pislik yahudiler yahudistan abd si. orta doğudaki , olayların baş çıbanı yahudistan yönetimindeki abd ve (abd eşittir yahudi) pisrael yahudilerdir. gerek daeş pkk, fetöş vesaire terör örgütleri bunların besledikleri , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri ısraelin B.O.projesinin gerçekleşmesine çalışan ....leridir.yönetimi türk isimli yahudilerde olan hıristiyanların partisi chpkk da yahudiler tarafından atatürk zamanında tc nin içine sokulmuş truva atıdır.içimizdeki vatan haini zengin yahudileri çok sıkı denetleyin.
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