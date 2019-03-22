Türkiye’nin ‘Davos’u Uludağ’da gerçekleştiriliyor

Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası etkinliklerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi bugün başlıyor.

Açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak’ın yapması beklenen zirve, iki gün sürecek. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin konuşmacı olarak katılacağı etkinliğin kapanış konuşmasını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır yapacak.

Türkiye’nin öncü şirketlerin yöneticilerinin de katılacağı Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu yıl da sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan teknolojiye kadar pek çok sektörün nabzını tutacak. “3D: Değişim, Dijital ve Değerler” ana temasıyla gerçekleşen zirvede, 20 oturumda 100’ü aşkın konuşmacı ile iş ve ekonomi dünyasından yaklaşık 1500 temsilci ağırlanacak.