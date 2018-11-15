Türkiye’nin çekildiği zirve başarısız oldu! Arap gazetesi: Hayal Kırıklığı…

Türkiye’nin önceki gün “zirve içinde mini bir zirve düzenlendiği” gerekçesiyle terk ettiği Palermo Konferasnı’na Arap basınının yorumu “başarısız” şeklinde oldu. İtalya’nın Palermo kentinde düzenlenen ve Libya’nın geleceğinin konuşulduğu zirveyi birinci sayfasından değerlendiren Londra merkezli el-Kuds el-Arabi gazetesi “Başarısız Palermo zirvesi Libyalıların umutlarını yıkıyor” başlığını kullandı.

“Umutlar yıkıldı”

Gazete, Velid Duken imzasıyla yayımlanan analiz haberinde zirvenin beklentileri anlatan Paris Konferanslarından bir farklılık arzetmediğini belirterek “Hayal kırıklığı geniş umutları yıktı” ifadelerini kullandı. Analizde, zirvenin sadece 2019 yılında parlamento seçimlerinin yapılması konusunda bir açıklamadan ibaret olduğu belirtildi.

Türkiye tepki gösterip masadan ayrılmıştı!

Palermo Zirvesi’ne Türkiye’yi temsilen katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Salı günü Türkiye'nin İtalya'da yapılan Libya Konferansı'nı "derin hayal kırıklığı" ile terk ettiğini açıklamıştı. Türkiye’nin konferanstan çekildiğini duyuran Oktay, açıklamasında, "Uluslararası toplum maalesef bu sabah tek vücut olamamıştır. Son dakikadaki emri vakisiyle bazıları İtalyan ev sahipliğini suiistimal ederek sürece tek taraflı müdahalede bulunmuştur. Kimi ülkelerin süreci kendi çıkarları doğrultusunda sakatlamaya çalışmaları devam ettiği müddetçe Libya’da istikrar sağlanamaz. Libya’nın daha fazla değil daha az dış müdahaleye ihtiyacı vardır" ifadelerini kullandı.