0553 313 94 23

Türkiye’nin çekildiği zirve başarısız oldu! Arap gazetesi: Hayal Kırıklığı…

Libya'nın geleceğinin konuşulduğu ve Türkiye'nin terkettiği Palermo Zirvesi için Arap basını "Başarısız oldu" yorumunu yaptı.

15 Kasım 2018 Perşembe 22:30
Türkiye’nin çekildiği zirve başarısız oldu! Arap gazetesi: Hayal Kırıklığı…

Türkiye’nin önceki gün “zirve içinde mini bir zirve düzenlendiği” gerekçesiyle terk ettiği Palermo Konferasnı’na Arap basınının yorumu “başarısız” şeklinde oldu. İtalya’nın Palermo kentinde düzenlenen ve Libya’nın geleceğinin konuşulduğu zirveyi birinci sayfasından değerlendiren Londra merkezli el-Kuds el-Arabi gazetesiBaşarısız Palermo zirvesi Libyalıların umutlarını yıkıyor” başlığını kullandı.

“Umutlar yıkıldı”

Gazete, Velid Duken imzasıyla yayımlanan analiz haberinde zirvenin beklentileri anlatan Paris Konferanslarından bir farklılık arzetmediğini belirterek “Hayal kırıklığı geniş umutları yıktı” ifadelerini kullandı. Analizde, zirvenin sadece 2019 yılında parlamento seçimlerinin yapılması konusunda bir açıklamadan ibaret olduğu belirtildi.

Türkiye tepki gösterip masadan ayrılmıştı!

Palermo Zirvesi’ne Türkiye’yi temsilen katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Salı günü Türkiye'nin İtalya'da yapılan Libya Konferansı'nı "derin hayal kırıklığı" ile terk ettiğini açıklamıştı. Türkiye’nin konferanstan çekildiğini duyuran Oktay, açıklamasında, "Uluslararası toplum maalesef bu sabah tek vücut olamamıştır. Son dakikadaki emri vakisiyle bazıları İtalyan ev sahipliğini suiistimal ederek sürece tek taraflı müdahalede bulunmuştur. Kimi ülkelerin süreci kendi çıkarları doğrultusunda sakatlamaya çalışmaları devam ettiği müddetçe Libya’da istikrar sağlanamaz. Libya’nın daha fazla değil daha az dış müdahaleye ihtiyacı vardır" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 22:30
  1. palermo konferansı
  2. palermo zirvesi
  3. Fuat Oktay
  4. El-Kuds el-Arabi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektiriği kesilen Yavuz Sultan Selim Camii için Gürsel Tekin'den şaşırtan çıkış!
    1. Elektiriği kesilen Yavuz Sultan Selim..
    2. Kuyumcu süsü veren tefecilere operasyon
    3. Alman ordusunun hali içler acısı!
    4. Bu habere dikkat! Enerji içecekleri..
    5. Türkiye’nin çekildiği zirve başarısız..
    6. Trump'tan Gülen'in iadesiyle ilgili..
    7. Görülmemiş olay! Okul müdürü..
    8. Karlov cinayetinde önemli gelişme!
    9. ABD'de kırmızı alarm! 89 milyon kişi..
    10. Trafikte drift yaptı! Rekor ceza aldı
    11. CHPliler, Börekçi'nin mezarına koştu
    12. BOTAŞ'tan o iller için doğalgaz..
    13. Alman Mahkemesinden kritik karar!..
    14. AK Partili vekile acı haber! Evinde..
    15. FETÖ'nün kilit ismine baskın
    16. Aydın'da çalıştığı üniversitenin..
    17. Alyans sebepsiz yere sıkıyorsa...
    18. Yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti
    19. Kritik teklif TBMM'den geçerek yasalaştı
    20. Yemene içmene dikkat edeceksin!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık