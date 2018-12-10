Türkiye'nin büyüme rakamı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı.

GSYH ilk çeyrekte yüzde 7.4, ikinci çeyrekte ise yüzde 5.2 büyüdü. AA anketine katılan 15 ekonomistin yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 1.7 olarak belirlendi. 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3.1 olarak gerçekleşti.

Yılın tamamında yüzde 2.8 olması bekleniyor

Reuters anketine katılan 15 ekonomiste göre ise yılın tamamında büyümenin yüzde 2.8 olması bekleniyor.

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3, ikinci çeyreğinde ise yüzde 5.2 büyümüştü.