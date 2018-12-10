THY- Euroleague
0553 313 94 23

Türkiye'nin büyüme rakamı açıklandı

Türkiye ekonomisi 2018 yılı üçüncü çeyrekte %1,6 büyüdü.

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:02
Türkiye'nin büyüme rakamı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı.

GSYH ilk çeyrekte yüzde 7.4, ikinci çeyrekte ise yüzde 5.2 büyüdü. AA anketine katılan 15 ekonomistin yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 1.7 olarak belirlendi. 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3.1 olarak gerçekleşti.

Yılın tamamında yüzde 2.8 olması bekleniyor

Reuters anketine katılan 15 ekonomiste göre ise yılın tamamında büyümenin yüzde 2.8 olması bekleniyor.

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3, ikinci çeyreğinde ise yüzde 5.2 büyümüştü.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 10:02
  1. büyüme rakamları

YORUM YAZ

  • ................20 dk önce
    hacı ömer demekki az çalışıyon...bak reisimiz gece gündüz yollarda uyku kesikli kesikli 4 saat falan uyuyor...sen acaba ne kadar uyuyorsun çalışıyorsun veya elin ne iş tutar..bu zamana kadar kendine hangi meslekleri kattın..biraz halk kendisini yargılasın.. reis çalışıyor...onun yaptığı yolları konuşmaları görüşmeleri sen yapsan iki gün sonra feleğin kayar..Çalışana Allah verir..Çalışmayan da ona buna laf atar durur..
  • hacı ömerhacı ömer46 dk önce
    niyeyse biz görmüyoruz ...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Garanti, öz tüketimi için ilk güneş enerjisi yatırımını gerçekleştirdi
  1. Garanti, öz tüketimi için ilk güneş..
  2. Başkentte DHKP-C operasyonu! 14 gözaltı
  3. İnfaz koruma memuru FETÖ'den gözaltına..
  4. Bigane kalmayalım
  5. Çöken ahırın altında kalmaktan son..
  6. Bay Kemal bütün izinleri kaldırdı! CHP..
  7. Büyüme rakamları açıklandı (2)
  8. Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı
  9. Cuma hutbeleri daha etkili olabilir!
  10. Ergün Atalay kimdir nerelidir?
  11. Kuveyt Türk, İstanbul'da altın..
  12. Gönül Belediyeciliği kazanacak
  13. 2019 asgari ücret ne olur
  14. İstanbul yeni havalimanına nasıl..
  15. TCMB'den döviz depo ihalesi
  16. Ankara'da DHKP-C operasyonu
  17. Bir haftada 26 terörist etkisiz hale..
  18. Semazenler AA'nın fotoğrafları için oy..
  19. Marmara'da kuvvetli yağış bekleniyor
  20. Yargıtay karar verdi! Bunu yapan..
Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!
Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!
Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin

Günün Karikatürü

9 Aralık 2018
CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte
CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte
ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz
ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz