Türkiye'nin böyle yürekli savcılara ihtiyacı var! LGBT ile mücadelede emsal suç duyurusu

Mert Sarıç, sosyal medya hesabında başörtülü kadın kılığında yayınladığı videoları sebebiyle tepki çekti.

Kamuoyunun tepkilerine öncülük eden avukatlar; Mehmet Mustafa Özünver, Yakup Özünver ve Zübeyir Cengiz Yılmaz Mert Sarıç'tan şikayetçi oldu.

Dilekçeyi inceleyen Cumhuriyet Savcısı, Mert Sarıç'ın cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelinin sosyal paylaşım platformu instagramdaki "mertsarico" rumuzlu hesabından tesettürlü kadın kıyafetleri giyerek video çekimleri yaptığı ve bunu hesabının hikayeler kısmında @varsaserefinemeyhane etiketiyle paylaştığı, İslam diniyle özdeşleşmiş olan örtünmeyi eğlence aracı haline getirip aşağıladığı bu eyleminin kamu barışını bozucu nitelikte olduğu, nitekim sosyal medyada yaptığı paylaşımlara yönelik birçok tepkisel yorumların olduğu, bu nedenle atılı suçu işlediği iddia olmuştur.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şüpheli ifadesinde atılı suçlamayı kabul etmediğini, kadın karakterleri canlandırdığını, tek kişilik gösterileri olduğunu, hesabında sadece türbanlı karakterler değil, farklı karakterler ve tiplemeler olduğunu, kişilere ve dini inanca yönelik aşağılama ve küçük görme paylaşımı olmadığını, videolarının mizah amaçlı olduğunu belirtmişse de, şüphelinin sosyal medya çıktıları, fotoğraflar, araştırma raporu, dosya kapsamıyla atılı suçu işlediği anlaşılmakla,

yukarıda açıklanan nedenlerle; Şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak, yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."