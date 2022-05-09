Türkiye’nin Biyokütle haritası yayınlandı

Yeni Akit / Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından, Türkiye’nin biyokütle haritası yayımlandı.

Yapılan paylaşımda, Türkiye’nin 73 şehrinde biyokütleden elektrik üretildiği ifade edilirken, Türkiye’nin biyokütle enerjisi kurlu gücü toplam 2.102 megavat olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca Biyokütle enerjisinin toplam elektrik kurulu gücündeki payı da yüzde 2 olduğu ifade edildi.

Biyokütle nedir?

Biyokütle; henüz fosil haline gelmemiş, yakın zamanda yaşamış ya da hala yaşayan canlılardan elde edilen biyolojik malzemelere verilen genel isimdir. Bu haliyle biyokütle doğal bir enerji kaynağıdır. Genellikle yakıt elde etmek için ya da endüstriyel alanda kullanılan biyokütle, henüz fosilleşmediği için fosillerden elde edilen enerjiye göre doğaya çok daha az atık bırakır. Bu nedenle özellikle gelişmiş ülkelerde biyokütleden enerji üretimi oldukça yaygındır.



Biyokütle, hayvansal ve bitkisel doğal ve organik maddeler içerirken; fosil kaynaklardan elde edilen kömür ve petrol gibi maddeleri içermez. Bu nedenle genelde kuru ağırlıkla ölçülür. Güneş enerjisinin depolanmış hali olarak da tanımlanan biyokütle verimli ve temiz enerji elde etmek için yaygın olarak kullanılır. Biyokütle; enerji elde etmede, motorlarda ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılan organik ve doğal kaynaklardır.