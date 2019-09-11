Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Türkiye deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Peki, Türkiye'nin bir sonraki maçı kiminle ne zaman?

EURO 2020 Elemeleri grup maçlarında 6. hafta tamamlandı. Türkiye 6. hafta maçlarında önce Andorra'yı Vodafone Park'ta 1-0 sonra Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti.

A Milli Takım'ın Moldova karşısında sergilediği güzel futbol ve attığı gollerle futbolseverlerin gözünün bir sonraki maça çevrilmesine sebep oldu. Peki, Türkiye'nin bir sonraki maçı kiminle ne zaman?

Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta?

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri 7. hafta maçında önce Arnavutluk ardından da Fransa ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılar 11 Ekim 2019'da Ülker Stadı'nda Arnavutluk'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 21.45'te başlayacak.

H Grubu fikstürü