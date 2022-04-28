Türkiye'nin başına bela oldu! Esra Ezmeci yine mide bulandırdı
Türkiye'de aile yapısını dinamitleyen ahlaksız dizilere ev sahipliği yapan FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna "psikolog" diye pazarladığı Esra Ezmeci, çocukların da kullandığı sosyal medyada mide bulandırmaya devam ediyor. Ezmeci'nin son ahlaksızlığı önceki rezilliklerini aratmadı.
yeniakit.com.tr
Ekrana getirdiği projelerle Türkiye'de aile yapısına dinamit döşeyen FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna "psikolog" diye pazarladığı Esra Ezmeci, yine mide bulandırdı.
Yıllarca cinsellik üzerinden sözde ilişki dersi vererek toplum ahlakını bozan Haydar Dümen’in ölümünü fırsat bilen Ezmeci, çocukların da kullandığı sosyal medyadan skandal soru ve cevaplar yayınlıyor.
Ahlaksızlığın pompacısı haline gelen ve sosyal medyada çocuklar için büyük tehdit haline gelen Esra Ezmeci'nin son reziliği önceki ahlaksızlıklarını aratmadı.
Ezmeci, bir takipçisinden geldiğini iddia ettiği "Eşimle para karşılığı beraber oluyorum normal mi?" şeklindeki mide bulandıran mesajı yayınladı.
Çocuklar tehdit eden Ezmeci'ye tepki
Ahlaksızlığını çocukların gözü önünde pompalayan Esra Ezmeci'ye tepki gösteren vatandaşlar "Bu rezil kadına kim dur diyecek?" ifadelerini kullandı.