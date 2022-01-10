Türkiye'nin başarısını yazdılar: ABD ve Çin'e kök söktürüyor

Allan Olingo tarafından kaleme alınan ve Kenya merkezli The East African’da yayımlanan makalede Türkiye'nin Afrika silah pazarında Çin ve ABD'ye 'kök söktürmeye' başladığı ifade edildi.

İşte makalenin çevirisi:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan 18 Aralık’ta bir dizi Afrikalı liderle otururken, ülkesinin kıtayla olan askeri ilişkileri gündemin başındaydı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye’nin Afrika’ya yaptığı silah satışlarının 2021’de değeri 2020’de 41 milyon dolardan yüzde 700 artarak 328 milyon dolara yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Afrika ülkelerinin barış, güvenlik, altyapı ve ticarette ortaklık için ortak bir eylem planı üzerinde anlaştığını söyledi.

Afrikalı liderler ve Ankara, kendilerini “devletlerin ve halkların çıkarları doğrultusunda işbirliğini daha da güçlendirmeye ve derinleştirmeye” taahhüt eden ortak bir bildirgeyi kabul ettiler.

Kenya, Uganda, Etiyopya, Nijerya, Tanzanya, Ruanda ve Somali, Ankara ile savunma paktları bulunan ve tüfek, tanker ve insansız hava araçları için bir pazar sunan Doğu Afrika ülkelerinden bazıları.

‘Afrika ülkeleriyle 16 anlaşma imzaladı’

Türkiye, son iki yılda kıta ile bağlarını derinleştirdi ve bu da birkaç ticaret ve savunma anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlandı. Şimdiye kadar, kıtayı savunma teçhizatı için üçüncü en büyük ihracat pazarı haline getirmek için Afrika ülkeleriyle 16 anlaşma imzaladı.

‘SİHA’lar ve savunma yazılımları üretimi ile ünlü’

Ülke, helikopterler, zırhlı kara araçları, roketler ve füzeler, hafif silahlar, SİHA’lar ve savunma yazılımları üretimi ile ünlü.

Üstelik kıta için Türkiye, askeri donanımı için şart sunmayan bir politika ile rekabetçi fiyatların birleşimini sunuyor. Ankara’nın zaten halihazırda Somali ve Fas’ta bir askeri üssü var.

Afrika’da nereye gitsem herkes İHA’ları soruyor

Şu anda kuzey Tigray bölgesinde bir iç savaşı bastıran Addis Ababa’ya yaptığı son satışlar dikkatlerden kaçmadı. Ağustos ayında Türkiye, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile askeri bir işbirliği anlaşması imzaladı ve Addis’e belirsiz sayıda insansız hava aracı gönderdi.

Ancak Ankara o zamandan beri uluslararası baskıya yanıt verdi ve satışları durdurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ekim ayında yaptığı açıklamada, “Etiyopya bu insansız hava araçlarını istediği kişiden satın alabilir” dedi ve satışları ne teyit ne de yalanladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayınlanan rakamlara göre, Türkiye’nin Etiyopya’ya savunma ve havacılık ihracatı, 2020’nin aynı döneminde yaklaşık 235.000 dolardan 11 ay ile Kasım 2021 arasında 94,6 milyon dolara yükseldi.

Angola, Çad ve Fas’a yapılan satışlarda da benzer sıçramalar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim 2021’de Angola, Nijerya ve Togo’yu kapsayan Afrika ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Afrika’da nereye gitsem herkes İHA’ları (insansız hava araçları) soruyor” dedi.

Angola, insansız hava araçlarını satın almaya şimdiden ilgi gösterdi ve Nijerya, Türkiye’nin en büyük savunma yüklenicisi Aselsan’dan hedef uçaklar satın aldı.

Rusya, Amerika ve Çin’i üzmek anlamına geliyor

Ankara için kıtaya başarılı bir şekilde kur yapmak, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’ne göre, 2015 ve 2019 yılları arasında kıtanın ithalatının dörtte üçünü oluşturan Afrika silah pazarında baskın oyuncular olan Rusya, Amerika ve Çin’i üzmek anlamına geliyor

Sipri’nin son verileri, Çin’in Sahra altı ülkelerin savunma ithalatındaki payının on yıl önce yüzde 12,1’den 2019’da yüzde 29’a yükseldiğini gösteriyor.

Pekin o zamandan beri kıtanın ABD’nin ardından ikinci en büyük silah tedarikçisi haline geldi ve onu Rusya ve Fransa ve Almanya’nın da önemli bir pazar payına sahip olması izledi.

Doğu Afrika’da Uganda, Kenya ve Güney Sudan, Pekin’in en büyük silah müşterileri. Güvenlik analistlerine göre, Afrika savunma pazarı, son sekiz yılda küresel askeri ihracatının dörtte birine yakınını oluşturduğu için artık Çin için önemli.

“Afrikalı orduların yaklaşık üçte ikisi Çin ekipmanlarını kullanıyor ve bu pazarı tedarik etmek için bir düzineye yakın yeni oyuncu ortaya çıkıyor. Ekipmanları daha sofistike hale geliyor. Ayrıca diğer tedarikçilerden daha düşük fiyatlarla ve çok daha hızlı teslim edilebilirler.