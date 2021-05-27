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Spor

Türkiye'nin Azerbaycan 11'i belli oldu

EUR0 2020 öncesi kampa giren A Milli takım bu akşam Azerbaycan ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesi millilerin muhtemel 11'i belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 19:01:00 -
Türkiye'nin Azerbaycan 11'i belli oldu

Türkiye-Azerbaycan maçı için geri sayım devam ediyor. EUR0 2020 grup maçları öncesinde Antalya'da kampa giren A Milli takım bu akşam Alanya'da Azerbaycan ile bir hazırlık maçı oynayacak. Pazartesi günü Gine Milli takımı ile karşı karşıya gelecek olan Milli takım 2 Haziran'dan sonra hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

Türkiye-Azerbaycan maç hangi kanalda?

Türkiye-Azerbaycan hazırlık maçı 27 Mayıs 2021 Perşembe akşamı saat 20:00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

İlk 11'ler

Türkiye: Altay, Mert, Çağlar, Merih, Rıdvan, Kaan, Orkun, Taylan, Cengiz, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu

Azerbaycan: Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev

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