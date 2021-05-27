Türkiye'nin Azerbaycan 11'i belli oldu
EUR0 2020 öncesi kampa giren A Milli takım bu akşam Azerbaycan ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesi millilerin muhtemel 11'i belli oldu.
Türkiye-Azerbaycan maçı için geri sayım devam ediyor. EUR0 2020 grup maçları öncesinde Antalya'da kampa giren A Milli takım bu akşam Alanya'da Azerbaycan ile bir hazırlık maçı oynayacak. Pazartesi günü Gine Milli takımı ile karşı karşıya gelecek olan Milli takım 2 Haziran'dan sonra hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.
Türkiye-Azerbaycan maç hangi kanalda?
Türkiye-Azerbaycan hazırlık maçı 27 Mayıs 2021 Perşembe akşamı saat 20:00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.
İlk 11'ler
Türkiye: Altay, Mert, Çağlar, Merih, Rıdvan, Kaan, Orkun, Taylan, Cengiz, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu
Azerbaycan: Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev