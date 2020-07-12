Türkiye’nin Ayasofya kararını eleştiren Yunan’ın unutulmayacak rezilliği: Camide porno izlettiler!

Bugünlerde karşı dinlere karşı hoşgörü edebiyatı yapan Yunan’ın, söz konusu İslam olunca ne kadar bağnaz, ne kadar saldırgan ve hazımsız davrandığının kanıtı niteliğindeki gerçekler bir kez daha gözler önüne serildi.

Türkiye’nin Ayasofya Camii’ni tekrar ibadete açma kararı alması sonrası, “Dinler arası diyalog” ve “hoşgörü” çağrıları yapan, bu nedenle Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşı çıkan Yunanistan, camilere akılalmaz şekilde davranıyor.

Halen Yunanistan’da bir kısım camilere saldırı haberleri gelmeye devam ederken, geçmiş yıllarda yapılan rezillikler tekrar gündeme geldi.

Araştırmacı-yazar Mehmet Dilbaz, Yunanistan’ın, Selanik’teki Hamza Bey Camii’nde 1982 senesine kadar yaptığı skandal hareketi hatırlattı.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Dilbaz, “Yunanistan bizi eleştiriyor ya, şuna da bakın isterseniz. Fotoğraftaki sinema salonunda 1982 yılına kadar porno filmler gösteriliyordu. Selanik'teki bu yapı 1468 yılında ibadete açılan HAMZA BEY CAMİİ!” ifadelerini kullandı.

Dilbaz aynı zamanda, Yunanistan’ın Arta şehrinde yer alan Faik Paşa Camii’nin içler acısı halinin videosunu da paylaştı.