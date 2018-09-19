Türkiye'nin ayakları yerden kesilecek

Türkiye'nin ayakları yere basmayan ilk festivali olacak Teknofest'in yarın kapılarını açacağını belirten T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Haber7.com'a özel açıklamalarda bulundu. Dünyanın en büyük havalimanında gerçekleştirilecek etkinliğe 60 ülkeden katılım olduğunu belirten Bayraktar, Teknofest'in ilklere sahne olacağını belirtti.

MİLLİ MUHARİP UÇAĞINI HERKES GÖRECEK

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, TEKNOFEST'te sanal gerçeklik uygulamasıyla, ürünlerinin yer aldığı "sanal hangar"ın kapısını açacak. Uygulama sayesinde şirketin diğer ürünlerinin yanı sıra Milli Muharip Uçak, tasarımının aldığı son şekil ve birebir ölçülerde sanal gerçeklik gözlüğüyle yakından incelenebilecek. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde yer alan uçak ve helikopterler, Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde ziyaretçilerle buluşacak.

TÜRK YILDIZLARI'NDAN MUHTEŞEM GÖSTERİ

TEKNOFEST İstanbul öncesinde milli gururumuz Türk Yıldızları İstanbul Boğazı’nda çok özel bir alçak uçuş gerçekleştirdi.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından organize edilen ve pek çok kurum ve kuruluşun destek verdiği TEKNOFEST'e ulaşımın 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleriyle sağlanacak. İETT katılımcıların, festivale rahat ve hızlı gidebilmesi için 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri planladı.

Sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılacak. İBB şirketi İSBAK da festivalin sponsorluğunu üstlenen kurumların arasında yer aldı.Yeni havalimanına 20 ile 23 Eylül'de; Taksim Gümüşsuyu, Mecidiyeköy E-5 yanı, Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar İskele, Ümraniye Tepeüstü, Yenibosna aktarma istasyonu, Eminönü sahil, Hadımköy son durak, Eyüpsultan Feshane, İSPARK otoparkı, Maltepe metro istasyonu, Kartal E-5, Büyükçekmece Tüyap Merkezi, Küçükçekmece Stad yanı, Sarıyer son durak ve Seyrantepe Metro istasyonu İETT peron ve duraklarında otobüsler kaldırılacak.