Türkiye’nin ‘araştırma ve geliştirme’ bütçesini açıkladı

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Milli teknoloji hamlesi öncülüğünde başlatılan yerli ve milli imkanlarla üretilen birçok ürün dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye her geçen gün milli ve yerli sermayesini arttırırken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 2020 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Varank yaptığı paylaşımda, “2020 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,09’a yükseldi. Milli teknoloji hamlemizin itici gücü Ar-Ge çalışmaları, özel sektör öncülüğünde artarak devam ediyor. Harcamaların yüzde 64,8’ini; finansmanın da yüzde 57,2’sini özel sektörümüz gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.