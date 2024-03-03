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Ekonomi Türkiye'nin altın üretimi! O isim duyurdu: Rezervleri herkese yeter! Adım adım tekrar yeşerecek
Ekonomi

Türkiye'nin altın üretimi! O isim duyurdu: Rezervleri herkese yeter! Adım adım tekrar yeşerecek

Yeniakit Publisher
2024-03-03 18:47:00 - 2024-03-03 18:49:04
Türkiye'nin altın üretimi! O isim duyurdu: Rezervleri herkese yeter! Adım adım tekrar yeşerecek

Türkiye'de "yeşil altın" üretiminde önemli bir adım: Hurda niteliğindeki altınlar işlenecek ve tekrar ekonomiye kazandırılacak.

Hurda nitelikteki altınları işleyerek yeniden ekonomiye kazandıracaklarını ifade eden AMR Genel Müdürü Ahmet Yılal, “Rafinerimizde madenlerden yeni çıkan altınları değil, daha önce kullanılmış olan hurda ve yastık altındaki altınları hammadde olarak kullanacağız” dedi.

Türkiye’nin lisanslı 13 altın rafinerisinden biri olan Aleks Metal Rafineri (AMR), hurda altınları işleyerek yeniden ekonomiye kazandırma hedefini açıkladı. AMR Genel Müdürü Ahmet Yılal bundan sonra madenlerden çıkarılan altınları değil, sadece hurda altınları işleyeceklerini belirtti.

Son zamanlarda birçok işletmenin; kaynakların adil bir şekilde paylaşılması, gerektiği kadar tüketilmesi anlamına gelen sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm üzerine çalıştığını belirten Yılal, “Ancak biz ‘ileri dönüşüm’ üzerine çalışıyoruz. Yani eski ve kullanılmış malzemelerin bir kez daha kullanılmasından ziyade yeni bir eşyaya dönüştürülmesini ve çok daha uzun süreler kullanılmasını hedefliyoruz. Bu nedenle rafinerimizde de madenlerden yeni çıkan altınları değil, daha önce kullanılmış olan hurda ve yastık altındaki altınları hammadde olarak kullanacağız” dedi.

“Dünya rezervleri herkese yeter”

Tamamen çevreci bir altın rafinerisi olduklarını belirten Yılal, “Ürettiğimiz altınların rengi sarı olsa da bu üretim biçimiyle tamamen yeşil altın olacaklar. Bu zamana kadar dünya üzerindeki altın madenlerinden çıkartılan altın miktarı 200 bin tonun biraz üzerinde. Keşfedilen rezervlere göre halen yer altında 53 bin ton civarında altın madeni olduğunu tahmin ediliyor. Bu rakamlar sadece bizim değil, tüm rafinerilerin bizim yolumuzdan gelmesi halinde bile yeşil altın üretimi konusunda herhangi bir hammadde sıkıntısı yaşanmayacağını gösteriyor” dedi.
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