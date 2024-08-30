Türkiye’nin aldığı petrol hızla azalıyor!

Aynı dönemde motorin türleri ithalatı da yüzde 11,7 azalarak 1 milyon 146 bin 858 tona düştü.

İthalatın geri kalan kısmını havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Bu veriler ışığında toplam petrol ithalatı, haziran ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,7 oranında azalarak 4 milyon 357 bin 677 ton olarak kaydedildi.

En fazla ham petrol ve petrol ürünü ithalatı, 1 milyon 623 bin 172 ton ile Rusya'dan yapılırken, Irak 327 bin 151 ton ve Kazakistan 290 bin 683 ton ile takip eden ülkeler oldu.

Bunun yanı sıra, haziran ayında yurt içi benzin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 artış göstererek 475 bin 790 tona ulaştı, motorin satışları ise yüzde 4,8 artışla 2 milyon 323 bin 212 tona yükseldi.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 7,2 artarak 2 milyon 923 bin 148 ton olarak gerçekleşti.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATINDA ARTIŞ

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,55 artışla 471 bin 561 tona, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 28,3 artışla 150 bin 571 tona yükseldi.

Benzin türleri ihracatı yüzde 39,8 azalarak 30 bin 75 ton olurken, motorin türleri ihracatı yüzde 4,5 artarak 159 bin 389 tona çıktı.

Toplam petrol ürünleri ihracatı ise yüzde 23,6 artarak 1 milyon 281 bin 189 tona ulaştı.

Haziran ayında motorin üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 azalarak 1 milyon 260 bin 159 tona çıktı. Benzin üretimi yüzde 20,9 artarak 492 bin 773 tona, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 6,4 artışla 567 bin 711 tona ulaştı. Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 707,6 artarak 173 bin 36 ton seviyesine yükseldi.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yaklaşık yüzde 1,54 artarak 3 milyon 223 bin 553 tona ulaştı.