Türkiye’nin alacağı Eurofighter savaş uçakları hakkında tüm detaylar! Gökyüzünün katilleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Eurofighter Typhoon anlaşmasına ilişkin imzaları attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imza sonrası açıklamasında, "İngiltere ile ilişkilerin yeni nişanesi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 44 adet Eurofighter alımına ilişkin bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den geldi. Güler, "Türkiye'nin Katar'dan 12, Umman'dan 12 ve İngiltere'den 20 Eurofighter alma planlaması var" dedi. Yaşar Güler, ayrıca "Uçakların önümüzdeki yılın başında gelmesi planlanıyor." sözlerini sarf etti.

EUROFIGHTER'IN ÖZELLİKLERİ NELER

Ankara’da düzenlenen törende iki ülke lideri arasında imzalanan anlaşma, Türkiye’nin hava filosunu güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının teknik özellikleri de merak edilen konular arasında yer alıyor.

İlk uçuşunu 1994 yılında gerçekleştiren Eurofighter Typhoon, modern savaş doktrinlerine uygun olarak çoklu görev yetenekleri, gelişmiş aviyonikleri ve etkileyici performansıyla dikkat çekiyor.

Avrupa'nın ortak üretimi olan Eurofighter Typhoon, 4.5 nesil çok rollü savaş uçağı sınıfında yer alıyor.

Hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde üstün performansa sahip olan bu uçak, birçok NATO ülkesinin de tercihi.

ÜST DÜZEY MANEVRA KABİLİYETİ

Typhoon, aerodinamik olarak son derece verimli bir delta-kanat ve kanard tasarımına sahip. Bu tasarım yüksek irtifada ve düşük hızlarda bile üstün manevra yeteneği sağlar.

Ayrıca süpersonik hızlarda dengeli bir uçuş performansı sunar.

Typhoon, saatte 2.450 km hıza ulaşarak dünyanın en hızlı 4.5 nesil savaş uçaklarından biri olduğunu kanıtlamıştır.

Ayrıca uçağın gövdesi, radar görünürlüğünü minimumda tutan malzemelerden üretildi.

Bu özellik, stealth (radar görünmezlik) teknolojileri kadar etkili olmasa da uçağın düşman radarları tarafından tespit edilmesini zorlaştırıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Temel teknik özellikleri şunlar:

Azami Hız: Mach 2 (yaklaşık 2.450 km/s)

Menzil: 2.900 km (harici tanklarla artırılabilir)

İrtifa: 20.000 metreye kadar çıkabiliyor

Motor: 2 adet EJ200 turbofan motor (her biri 90 kN itiş gücüne sahip)

MOTOR SİSTEMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Uçak, Eurojet EJ200 turbofan motorlarla donatılmış.

Her bir motor 90 kN’lik itiş gücü sağlarken bu motorlar jızlı hızlanma ve düşük yakıt tüketimi sunuyor.

Süpersonik uçuşlarda "supercruise" yeteneğine sahip.

Yani, art yakıcıya ihtiyaç duymadan süpersonik hızlara ulaşabilir.

SENSÖRLERİ KORUMA SAĞLIYOR

Eurofighter Typhoon, modern savaş alanında üstünlük sağlamak için gelişmiş sensör ve aviyonik sistemlerle donatılıyor.

ECR-90 CAPTOR Radar: Gelişmiş hedef tespit, izleme ve saldırı kabiliyeti sunarken DASS (Defensive Aids Sub-System) ise Elektronik harp, radar ikaz alıcıları ve füze karşı tedbir sistemlerini içeriyor.

Helmet-Mounted Display (HMD) ise Pilotlara durumsal farkındalık sağlayan kaska entegre bir görüntüleme sistemi olarak öne çıkıyor.

HANGİ SİLAHLARA SAHİP

Typhoon, geniş bir silah yelpazesiyle donatılmış çok amaçlı bir savaş uçağıdır.

AIM-120 AMRAAM, Meteor, AIM-9 Sidewinder gibi hava-hava füzeleri ve Storm Shadow seyir füzesi ile Paveway lazer güdümlü bombalar gibi hava-yer mühimmatları taşıyabilir.

Ayrıca, 27mm Mauser BK-27 topuyla hava savaşlarında önemli bir avantaj sağlar.