Türkiye'nin akıllı telefon karnesi! 28 ülkeye ihraç edildi

Son yıllarda dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticileri, Türkiye'de fabrikalar açarak üretim yapmaya başladı.

Yerli imalat cep telefonlarına yönelim rakamlara da yansırken geçen yıl imal edilen cihaz sayısı 6 milyon 904 bin 630 adede kadar çıktı.

Akıllı telefonlara yönelik Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yıl itibarıyla dış ticaret verisi üretmeye başladı.

9.4 milyon adet telefon ihraç edildi

TÜİK verilerine göre, bu yılın 7 ayında Türkiye'den 9,4 milyon dolar değerinde 62 bin 653 akıllı telefon ihracatı gerçekleştirildi.

En çok telefon Hollanda'ya gönderildi

Ocak-temmuz döneminde ülkemizde üretilen akıllı telefonlar, 28 ülkeye ihraç edildi. En çok telefon ihraç edilen ülke ise yüzde 53 pay ile Hollanda oldu. Ülkemizden Hollanda'ya 5 milyon dolarlık 14 bin 756 akıllı telefon gönderildi.

Çin'e bile ihraç edildi

Türkiye'den Lübnan'a 861 bin dolar değerinde 9 bin 800, KKTC'ye 786 bin dolar değerinde 4 bin 247, Çin'e 746 bin dolar değerinde 11 bin 930, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 519 bin dolar değerinde 8 bin 702, Kosova'ya 334 bin dolar değerinde 985, Hong Kong'a 231 bin dolar değerinde 3 bin 790 adet akıllı telefon ihraç edildi.

Öte yandan, Türkiye'den geçen yıl toplamda yaklaşık 65 milyon dolarlık akıllı saat, 23 milyon dolarlık tablet ve dizüstü bilgisayar ihracatı yapılırken, söz konusu rakamlar bu yılın 7 aylık döneminde sırasıyla 59 milyon dolar ve 13 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

AA