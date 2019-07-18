Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri için... Rusya'dan Avrupa'ya yaptırım mesajı Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki keşif sondaj çalışmalarından dolayı tek taraflı olarak getirdiği yaptırımlara desteklemediklerini belirtti.

AB'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye getirdiği yaptırımlara tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, “Yaptırım baskısının bir araç olmadığından hareket ediyoruz. Gerçi bu maalesef artık günümüz uluslararası ilişkilerinin bir faktörü. Ama kesinlikle diplomasi cephaneliğinden değildir ve kesinlikle uluslararası politikanın temelinde yer almamalı” ifadelerini kullandı. Zaharova, BM Güvenlik Konseyi’nin izni olmayan her türlü yaptırım etkinliğine “son derece olumsuz” yaklaştıklarını ve tek taraflı adımları kabul edilemez gördüklerini de sözlerine ekledi.

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