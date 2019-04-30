Türkiye'nin Akdeniz hamlesi Yunan'ı panikletti Yunanistan'da Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgili üst düzey toplantılar gerçekleştiriliyor.

Yunanistan, Akdeniz'deki faaliyetlerine tek başına devam edemeyeceğini anlayınca ittifak arayışlarına girdi. ABD, İsrail, Mısır gibi ülkelerle bir araya gelen Yunanistan, Türkiye'nin faaliyetlerini engelleme planları yaptı. Ancak bu ülkelerle yapılan ittifaklar Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını korumasına engel olamadı. Yunan medyasında Türkiye'nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın kıta sahanlığını ihlal ettiğine dair haberler servis ediliyor. Atina'da Türkleri nasıl durduruz toplantıları yapılıyor Yunan Kathimerini gazetesi Türkiye'nin ağustos ayında faaliyetlerini iyice artıracağını yazdı. Haberde Oruç Reis ve Barbaros gemilerinin faaliyetlerine yer verildi. Bu faaliyetler karşısında Atina'da olası senaryolar için toplantılar düzenlendiğine dikkat çekildi.

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